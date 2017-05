Patxi López alerta de que la división es "descarnada" tras los avales y avisa de que no se corresponderán en votos

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha alertado este miércoles de que la división en su partido es a día de hoy "más descarnada", después del proceso de avales que ha dejado a los socialistas "abiertamente enfrentados". El diputado vasco ha denunciado "presiones" en la recogida de firmas y se ha mostrado convencido de que el resultado que arrojó no se va a corresponder con el de la votación del día 21 de mayo.

Así lo ha asegurado en un encuentro informativo con los medios de comunicación en Madrid, una parada en los más de 42.000 kilómetros que ha hecho ya por toda España defendiendo su proyecto para la Secretaría General del PSOE y que él ha centrado en la búsqueda de una unidad que considera "imprescindible" para que el PSOE pueda recuperarse, más aún en este momento de la campaña.

"Empezamos divididos y estamos abiertamente enfrentados", ha lamentado López, convencido de que el "enfrentamiento" entre los socialistas es "más evidente", por cómo ha sido la recogida de avales y "cómo han subido los decibelios de las descalificaciones".

Y en su opinión esto es "absolutamente suicida" para el PSOE: "Armar bloques irreconciliables, unir a medio partido para combatir al otro medio nos llevará a la irrelevancia, cuando no a la desaparición", ha defendido, poniendo como ejemplo la experiencia de los socialistas franceses: "En Francia ya no tienen un problema de división, ya se han quedado sin partido".

A juicio de Patxi López, lo que el PSOE necesita es un proyecto de izquierdas "claro y nítido", porque no vale con el "optimismo envuelto en voluntarismo sin fundamento", ni abrazarse a "izquierdismos impostados, que sólo conducen a la marginación política".

López ha admitido que la salida no es fácil, pero lo que tiene claro es que "no se puede llevar a cabo con dedicación a media jornada", ni con la creencia de que ganar las primarias va a llevar directamente a La Moncloa. "Como no arreglemos nuestros problemas de unidad y de falta de claridad, va a dar igual a quien pongamos en el cartel electoral, porque no nos seguirá nadie", ha dicho.

Por eso, tras avisar de que no está haciendo un ejercicio de "dramatismo extremo", ha vuelto a hacer un llamamiento a la "sensatez" y ha expresado su confianza de que la militancia socialista responda a esta situación de emergencia, pensando en lo que ocurrirá el día después de las primarias. "Si entramos con dos ejércitos, igual salimos sin partido", ha dicho.

López cree que los militantes van a "saber reaccionar y votar con la bandera de la unidad para salvar al PSOE" y ha avisado a sus compañeros en esta carrera de que ahora ya no vale con decir que va a ser "leal" con el que gane. Se trata, ha dicho de "no repetir" lo que ha ocurrido en los dos últimos congresos del partido, en los que "el que perdió se quedó organizando una especie de oposición interna".

EL VERDADERO "VOTO ÚTIL" ES "PARA SALVAR AL PSOE"

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el verdadero "voto útil" en estas elecciones primarias es el que se dé "para salvar al PSOE". Y, en este sentido, ha defendido que los votos del día 21 de mayo "no se van a corresponder a los avales" que han presentado los candidatos, en los que se ha visto una diferencia de algo más de 6.000 firmas favorable a Susana Díaz.

Patxi López ha recalcado que este proceso "antes era algo voluntario" y por eso "se correspondía muy bien" a la elección final, pero cree que en este momento las "presiones" y "coacciones" que, dice, le han trasladado allí donde ha ido, van a hacer que no haya tal correlación.

El diputado vasco no ha querido identificar estas presiones, pero ha insistido en que así se lo han contado y ha apuntado que "igual" a quien "favorece más" es a su candidatura.

"TODO LO QUE PODÍA SALIR MAL, SALIÓ MAL"

Por otra parte, López ha respondido a las dudas del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre el modelo de primarias, defendiendo que el problema no es el instrumento sino cómo se utiliza. Además, ha lamentado que el PSOE no haya regulado "lo suficientemente bien" los avances que ha ido promoviendo: "Y todo lo que podía salir mal, salió mal", ha lamentado.

Por eso, ha defendido su modelo de partido, que propone regular las consultas; hacer primarias a dos vueltas y sin avales y que el secretario general que es elegido por la militancia, sólo pueda ser revocado por el voto de los afiliados.