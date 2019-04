Patxi López pide el voto directo al PSOE y no a "intermediarios" para lograr "un país decente y un futuro digno"

El exlehendakari y cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, ha pedido a los ciudadanos que voten "directamente" al PSOE y no a "intermediarios", como al PNV u otras formaciones, con el fin de lograr "un país decente y un futuro digno". En este sentido, ha advertido de que "no caben medias tintas" con las derechas que "enarbolan las banderas para tapar sus vergüenzas y utilizar el mástil para agredir la adversario". "O ganamos nosotros o ganan ellos", ha asegurado.

En un acto político celebrado en la localidad cántabra de Castro Urdiales, junto al secretario general del PSC-PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el cabeza de lista cántabro al Congreso, Luis Clemente, López ha asegurado que éstas son las elecciones "más importantes que ha habido nunca".

En este sentido, ha emplazado a pensar a que "se enfrenta" la ciudadanía en esta ocasión, en referencia a la extrema derecha. "Esto lo veíamos por el resto de Europa y veíamos como crecían esos populismos de extrema derecha, que hacían planteamientos antisociales, antidemocráticos y antieuropeos. Veíamos cómo era la primera vez en la historia que la extrema derecha se estaba organizando para presentarse a unas elecciones europeas y cargarse Europa, que tiene narices", ha apuntado.

Tras señalar que la gente en España se pensaba que "aquí estábamos vacunados e inmunizados" ante esta amenaza, ha afirmado: "Los tenemos aquí, están aquí y la diferencia es que, mientras que en el resto de Europa, la derecha tradicional aísla, denuncia, rechaza y repudia los planteamientos de la extrema derecha, aquí pactan con ellos y asumen sus principios, su ideología, y se mimetizan de tal manera que yo, por lo menos, soy incapaz de distinguirlos".

A su juicio, "es muy serio" lo que las derechas están propugnando y, "por eso, ésta es la campaña más importante de las últimas décadas, por esto que tenemos enfrente y que tenemos que frenar". En este sentido, ha advertido de que estas "tres derechas, que se comportan como una extrema derecha, traen de la mano, lo primero, un gobierno para los suyos", como han demostrado en Andalucía, donde "les perdonan impuestos a los ricos y los pagan los demás a escote".

Patxi López ha recordado que "el gurú económico" de Vox asegura que los ricos en este país están fiscalmente discriminados". "Como van a quitar esos impuestos y van a bajarlos, no va a haber recursos para sostener el estado de bienestar y ya, por primera vez, hablan abiertamentede privatizar el sistema público educativo, el sistema sanitario, la seguridad ciudadana, el sistema de pensiones. Es decir, pretenden ir debilitando y cargándose el estado de bienestar que tanto nos ha costado construir", ha advertido.

Para el candidato socialista, de esta forma, "se rompe el pacto social que sostiene este país, porque un país no lo definen las banderas que algunos enarbolan y, seguramente, las enarbolan para tapar sus vergüenzas o las enarbolan para utilizar el mástil y el palo para agredir al adversario".

López ha explicado que "a un país lo definen sus valores, sus principios y servicios públicos, cómo cuida de los más vulnerables". "Y con esa derecha, todo eso está en peligro", ha manifestado.

"BANALIZACIÓN DE LA HISTORIA"

También ha mostrado su preocupación por "la banalización" que hacen las derechas de la historia de España y de la memoria histórica, "cuando la gente que tiene a sus familiares enterrados en las cunetas, reivindica la necesidad de encontrarlos para honrarlos y cerrar esas heridas, ellos dicen que desentierran los huesitos, o que no hay ningún nieto legitimado para abrir heridas".

El dirigente del PSOE ha explicado que, precisamente, supone "cerrar" las heridas. "Al final, banalizamos tanto nuestra historia, que acaban transmitiendo a muchos jóvenes que Franco no era tan malo. Esto es peligrosísimo, es muy preocupante y lo están haciendo", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado que recurran a "la política del insulto y se muevan en el fango permanente". "Nos han dicho de todo en esta campaña, que preferimos las manos manchadas de sangre, que nos sentamos en la mesa con criminales, violadores y pederastas", ha apuntado.

Patxi López se ha referido a las palabras de la dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo con el "sí, sí, sí", cuando afirmó que no considera que "un silencio necesariamente sea un no" en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Además, ha recordado que el número dos de los populares por Madrid, Adolfo Suárez Illana, dijo sobre el aborto: "Los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza".

El exlehendakari ha destacado que Álvarez de Toledo, Suárez Illana y Juan José Cortes son todos representantes del PP y, aunque esto lo digan en campaña, son "los que van a estar en el Congreso de los Diputados, los que van a hacer política", y ha preguntado "qué va a proponer esta gente".

"Ante esto no cabe medias tintas, o gobiernan ellos o gobernamos nosotros, o gobierna Pedro Sánchez o gobierna está derecha condicionada por la extrema derecha. No caben medias tintas, no hay votos intermedios, ni al PNV ni a nadie que quiera ir a Madrid a condicionar no sé qué", ha avisado.

López ha asegurado que ellos quieren hacer a Sánchez "presidente del gobierno", quieren "directamente" que haya un Ejecutivo socialista. Por ello, ha apuntado que "la voz de los vascos y la de los cántabros" tienen que hacer que "haya un gobierno para la dignidad, para avanzar en este país y no para retroceder; un gobierno para que siga haciendo que los viernes sociales cuando se reúne el Consejo de Ministros, que cada medida que adopte sea en favor de la gente, en favor de los más vulnerables, y no podrá no volver a los viernes de dolor de cuando gobernaba el PP".

En su opinión, se trata de hacer que "este país siga avanzando, y no retroceder 40 años". "Por eso, ésta es la campaña más importante, por eso no podemos perder ni un solo voto, por eso la movilización no es solo para que voten los socialistas, ni siquiera solo los progresistas, sino toda la gente que está harta de que la política se mueva en el fango, en el insulto, en la descalificación, toda la gente que quiere propuestas para mejorar su vida, no para atrasar el reloj 40 años en este país", ha dicho.

El candidato del PSE-EE ha reclamado el apoyo de "toda la gente que quiere que la política sirva también para dialogar, para entenderse con el que piensa diferente, no solo para la confrontación permanente". "Eso es lo que tenemos que hacer que pase, y éstas son unas elecciones a doble vuelta, porque votamos el 28 de abril, pero dentro de un mes volvemos a votar. Y no vale que nos movilicemos ahora para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y que luego bajemos la guardia, porque luego vienen las elecciones europeas, las municipales y las regionales", ha subrayado.

De esta manera, ha emplazado a "alinear todas las fuerzas para que el cambio llegue a lo más profundo, al corazón de las políticas en este país". "Los socialistas cumplimos 140 años el 2 de mayo. Alguno nos querría ver desaparecidos, pues estamos más vivos que nunca, somos más necesarios que nunca, porque la lucha por la igualdad, por la libertad, por la justicia social, es la que necesita este país para volver a reconstruir los pilares del bienestar", ha manifestado.

Para Patxi López, "un país decente es el que no deja abandonado a nadie en la cuneta de la marginación, de la exclusión, de la pobreza, y esto es lo que está haciendo el Partido Popular". "Salgamos con ese orgullo socialista, pateemos las calles, vayamos a todos los rincones a decir que lo único que nos garantiza un futuro digno es llenar las urnas de votos socialistas", ha concluido.