Patxi López advierte de que el voto útil "no es para matar a Pedro o a Susana, sino para salvar al PSOE"

Así se ha pronunciado López en rueda de prensa en Sevilla, previa al primer acto que celebrará en Andalucía de su campaña a las primarias, y que tendrá lugar en la sede del PSOE de Sevilla, un día antes de que los otros dos candidatos, Susana Díaz y Pedro Sánchez, celebren sendos actos en la capital hispalense.

López, que ha llegado acompañado por Evangelina Naranjo, quien fuera consejera de distintos gobiernos de Manuel Chaves, ha dicho que no se siente en "territorio hostil" y que es un "auténtico placer" estar en Sevilla a tres días de una "cita trascendental" en la que no solo se va a decidir el nombre del próximo secretario general del PSOE "sino cómo queremos que sea nuestro partido y con qué proyecto presentarnos".

Patxi ha negado haber mantenido ningún contacto con la candidatura de Susana Díaz y ha advertido de que "hay muchos bulos por ahí para situarme en un lado u otro". Y es que, según ha garantizado, "no he hablado con nadie ni he hecho pactos oscuros" y si se hubiera producido una oferta de la candidatura de Susana Díaz, cosa que ha negado, la hubiera rechazado.

"No se trata de unir a una mitad del partido para ganar a la otra, sino lo contrario, romper los bloques, unir al cien por cien, no cavar trincheras sino tender puentes", ha expresado López, quien también ha negado haber recibido presiones para que retire su candidatura.

Sobre si Susana Díaz podría verse debilitada de cara a su futuro político en Andalucía si pierde las primarias el próximo domingo, ha dicho que éste no puede ser un proceso de "suma o cero en el que o se gana o se pierde todo". López también se ha referido al programa presentado este miércoles por la socialista, asegurando que "un proyecto no se improvisa tres días antes de las primarias" y que la "propuesta estrella", la destinada a los jóvenes, es "liberal y americana".

Tras advertir de que el PSOE corre peligro de pasar a la "irrelevancia o incluso a la desaparición" si no resuelve bien sus problemas de "indefinición" y de "tremenda división", López ha dicho que no cree que pueda haber una escisión en el partido, lo que considera "palabras mayores", pero sí que una parte del partido "se quede montando una oposición interna".

En su opinión, si alguien está pensando que si la candidatura que defiende no gana se va del partido "deja mucho que desear como militante socialista. "Ningún militante de verdad se va del partido, se queda siempre a defender al PSOE, donde a veces estaremos más a gusto y otras menos", ha agregado.

Patxi López, que ha asegurado que no quiere dedicarse a "debates estériles" sino a situar al PSOE en un proyecto de izquierdas "claro, sin matices y sin complejos", ha dicho que si gana el próximo domingo defenderá que los tres candidatos "nos sentemos para buscar de verdad la integración en una ejecutiva que puede ser compartida y con un proyecto colectivo".

"NO BUSCO ACOMODO PERSONAL"

No ha aclarado si entraría en la Ejecutiva de los otros dos candidatos en el caso de que él perdiera, y se ha remitido al día 22 de mayo. No obstante, sí ha dejado claro que no busca "acomodo personal, mis ambiciones las tengo cubiertas". "Yo tengo voluntad de integrar y me gustaría que ésa fuera también la voluntad de los otros candidatos", ha señalado.

Para el dirigente vasco, no solo vale ser leal con el que gane, sino que el que gane tiene que saber integrar al resto. "No podemos repetir un congreso como el de Sevilla en el que elegimos a un secretario general y una parte de los que no ganaron se quedaron organizando una oposición interna", ha sostenido.

Junto a ello, ha apuntado que después del debate electoral entre los tres candidatos ha recibido "muchas adhesiones" a su proyecto, un proyecto "que ha sido el mismo desde el primer día". Ha destacado que en el debate "en lugar de decir que quiero ganar elecciones me dediqué a decir cómo ganarlas".

ESTAR EN ANDALUCÍA ES "ESPECIAL"

Sobre el acto que iba a celebrar tras la rueda de prensa en la sede del PSOE de Sevilla, ha explicado que estar en esta ciudad y en Andalucía es "especial" para él y que ha querido que dicho acto fuera diferente. "No he querido venir a hacer un mitin en el que lanzar consignas sino a hablar de mis sentimientos", ha reconocido.

"Nunca estoy en territorio hostil cuando estoy con socialistas, estoy con mi familia", ha garantizado López, quien ha explicado que desde pequeño ha tenido mucha relación con socialistas andaluces que conoció en el País Vasco y que siendo niño pasó algún verano en Huércal-Overa (Almería) con su padre, un municipio al que su progenitor fue "desterrado" y donde fue "acogido".