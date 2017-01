Patxi López: el PSOE no podrá, "avalar ni por activa ni por pasiva", los PGE del PP

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López se ha referido, de esta manera, a la posición en torno a los Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por si tendría lógica que el PSOE, tras los acuerdos que ha alcanzado con el PP, no permitirá la aprobación de los PGE, ha asegurado que el PSOE "nunca puede permitir unos presupuestos que contengan más recortes". "Cada vez que se recorta el sistema de salud o el sistema educativo o se quitan prestaciones sociales, se está recortando la vida de la gente", ha señalado.

Por lo tanto, en su opinión, el PSOE "no puede avalar, de ninguna manera, más recortes". "El PSOE no puede avalar unos presupuestos que no vayan en la línea de ir recuperando ya todo aquello que nos han ido quitando en los servicios públicos, en las políticas sociales, en los derechos de la ciudadanía".

Por ello, ha insistido en que el PSOE no puede apoyar unas cuentas en las que, "para cumplir los compromisos europeos, se siga mirando exclusivamente el ir recortando la columna de gastos y no miremos nunca la columna de ingresos para poner en marcha una reforma fiscal, de una vez por todas, que nos lleve a una fiscalidad justa, equitativa, que haga que más pague quien más tiene, que nos acerque a los países europeos a los que nos queremos parecer".