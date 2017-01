Patxi López cuenta con la líder del PSOE-M para presentarse a los militantes madrileños en Fuenlabrada este viernes

Según han confirmado a Europa Press fuentes del equipo de Patxi López, la secretaria general del PSOE de Madrid ha confirmado su asistencia al acto, que tendrá lugar en el Teatro Tomás y Valiente a las 18.30 horas.

Será el primer encuentro del que también fuera presidente del Congreso con la militancia madrileña desde que anunció su intención de presentarse a las primarias. Después de comunicar su decisión, en una rueda de prensa en la capital, se 'estrenó' con los afiliados en su pueblo, en Portugalete, el pasado sábado.

Ahora, ha decidido que su recorrido por el resto de las agrupaciones comience en la Comunidad de Madrid. En Fuenlabrada, volverá a explicar cuáles son sus razones para intentar hacerse con el liderazgo del PSOE, un partido que quiere que sea la "izquierda exigente" que combata las políticas de la derecha.

Después de este encuentro, López comenzará a preparar una serie de conferencias programáticas que irá presentado por provincias de todo el país para explicar su proyecto en torno a cinco grandes ejes temáticos.

Según fuentes próximas al exlehendakari, su intención es centrarse en los argumentos y las ideas, después de unos primeros días en que sus intervenciones en los medios de comunicación han girado en torno a su relación con el ex secretario general Pedro Sánchez y su intención de llegar hasta el final de las primarias, que algunos socialistas han puesto en cuestión.

López, que no quiere entrar en confrontación con nadie, y más aún ahora que todavía ninguno de sus supuestos contrincantes han confirmado sus planes. Ni Sánchez, ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien casi todo el partido ve como claros competidores, han dado el paso aún.

Por eso, su intención es ir desgranando su proyecto a través de estas conferencias, en las que, además, quiere dar la palabra a los militantes, para tener en cuenta sus preocupaciones y reivindicaciones.

EL ALCALDE DE FUENLABRADA, DEFENSOR DEL 'NO ES NO'

Además del aspirante a las primarias, tomará la palabra el alcalde de Fuenlabrada, una de las ciudades del tradicional 'cinturón rojo' de Madrid, en manos socialistas. Robles, que es presidente del PSOE de Madrid, es su alcalde desde 2002.

Tanto Robles como la líder del PSOE de Madrid fueron dirigentes muy cercanos a Sánchez. El alcalde de Fuenlabrada, además, fue muy activo en la campaña del 'no es no' y, de hecho, participó en un acto organizado por la plataforma de militantes madrileños a favor de convocar el Congreso cuanto antes. En su presentación en Madrid a mediados de diciembre, Robles estuvo junto a los diputados que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy.

EL FIN DE SEMANA, SUSANA DÍAZ Y PEDRO SÁNCHEZ EN ANDALUCÍA

López se adelanta así a los actos que tienen previsto hacer el fin de semana tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz en Andalucía. El ex secretario general reaparecerá en Dos Hermanas (Sevilla), mientras que la líder del PSOE andaluz estará en Alcalá de los Gazules (Cádiz) en un acto de homenaje a la centenaria agrupación socialista de esta localidad.

El de Sánchez será el primer acto desde que anunciara su intención de iniciar una ruta por toda España para "escuchar a quienes no han sido escuchados". Aunque no ha confirmado sus planes, algunos de los dirigentes socialistas que se mantienen fieles al exlíder no tienen dudas de que se presentará a las primarias.