Patxi López afirma que el PSOE va a Cataluña "con una mano a defender la Constitución y con otra a hablar"

"Nadie puede saltarse la Ley, nadie puede cerrar un parlamento si no le da la razón y no puede condicionar unos presupuestos, porque un gobierno no va a meterse en lo que dicen los tribunales", ha señalado López, quien ha recomendado a los partidos soberanistas catalanes que apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentado el Gobierno de Pedro Sánchez porque son los "mejores" para Cataluña.

En un acto del partido para la presentación del candidato socialista en Plasencia (Cáceres), Raúl Iglesias, López se ha referido también a la jornada electoral en Andalucía, sobre la que ha señalado que "en democracia la revolución se hace a través del BOE".

"Hoy en Andalucía deciden quién a través del Boletín Oficial de Andalucía transforma y cambia la vida de la gente", ha señalado López, quien se ha manifestado con seguridad sobre la victoria de Susana Díaz así como en la de los socialistas en las próximas elecciones autonómicas y generales.

Por otro lado, López ha puesto de manifiesto la importancia de los alcaldes como figura de referencia, como "faro de los ideales del PSOE", y en este sentido ha remarcado que los regidores municipales deben ser un "espejo" en el que se vean reflejados todos los socialistas".

Un ejemplo, ha añadido, frente a las políticas de la derecha que parece "que han nacido con el poder desde la cuna" que creen que los socialistas se lo están "usurpando" cada vez que llegan al poder.

Por ello, ha recomendado al candidato placentino Raúl Iglesias que "nunca un socialista cambiará ni de principios ni valores", y que ahí radica la victoria electoral futura y por ello "el PSOE durará siempre y por eso sigue siendo el referente para millones de personas en este país"

López ha recordado su infancia cuando llegó a la provincia de Cáceres debido a que a sus padres fueron "exiliados" durante la dictadura franquista, y los lazos que unen a su familia con el norte de Extremadura, de donde son originarios los ascendentes de su esposa.

Patxi López ha participado en este acto junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretario general del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la secretaria general del PSOE de Plasencia y presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, además del propio candidato, Raúl Iglesias.