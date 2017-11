Patxi López sobre Cataluña: "Asistimos a un teatro penoso. Me gusta más que cada uno asuma la responsabilidad"

Así lo aseverado el representante socialista en València, donde participa en un congreso sobre autogobierno, a preguntas de los periodistas sobre la situación en Cataluña y la valoración sobre la declaración ante el juez de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y miembros de la Mesa.

En este sentido, López ha subrayado que el PSOE "lo que hace es acatar todas las decisiones de los tribunales". "Como debemos hacer todos en este país; no hay nadie que esté por encima de la ley, no hay nada legítimo en democracia haciéndose en contra de la legalidad y mucho menos por parte de quien ostenta un poder que emana de la Constitución y del Estatut", ha sentenciado.

Aquí ha apostillado que "cuando se producen sentencias o circunstancias diferentes dependiendo de si lo juzga la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo se genera confusión en la ciudadanía, por lo que no sería malo que se agrupara para que el resultado fuera más homogéneo".

"CERRAR LA POLÍTICA DE TRINCHERA"

En todo caso, ha incidido en que a los socialistas lo que más les preocupa es "la fractura social en Cataluña". Por eso, ha considerado que el 21-D hay una oportunidad de abrir un "nuevo escenario para cerrar la política de trinchera y de bloques enfrentados para abrir puentes de diálogo y dar soluciones, no para seguir dando problemas".

En este punto se le preguntado por la candidatura a los comicios que está impulsando el líder del PSC, Miquel Iceta, y el desacuerdo expresado por algún socialista por el 'fichaje' del exconseller Ramón Espadaler. Sobre este tema, Patxi López ha defendido que "en Cataluña hay que dejar atrás la política de bloques enfrentados, de conmigo o contra mí para empezar a generar espacios para el entendimiento y para esa convivencia de los que siendo distintos quieren compartir un espacio común de progreso colectivo".

Y ha añadido: "Esa candidatura en la que se incorporan personas de otras ideologías viene a demostrar la necesidad de abrir un espacio, en este caso de catalanismo que entiende Cataluña tal y como es pero dentro de España y busca tender puentes entre las diferentes ideologías".

Ha observado que "siempre que uno hace una operación política de calado habrá gente que esté de acuerdo y otra que no en el seno del mismo partido pero la inmensa mayoría de los socialistas dentro y fuera de Cataluña estamos convencidos de que la solución a este conflicto pasa por un PSOE que defienda ese espacio integrador, del que no se aparta a nadie que no es excluyente sino que suma".