Patxi López responde a Armengol: "Yo defiendo lo mismo desde el primer día y nunca he buscado un acomodo personal"

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha asegurado que todo el mundo sabía ya que esa era la opción de Armengol, y que él le propuso que se "preservase" para "ser no sé qué especie de colchón", pero que esa no es su opción.

"Yo tengo la conciencia tranquila, no tengo que dar explicaciones de por qué cambio, porque defiendo lo mismo desde el primer día y nunca he defendido un acomodo personal, mis ambiciones las tengo colmadas", ha dicho López, añadiendo que si buscase estar cómodo no habría dado el paso de presentarse.

Además, ha insistido en que, tras el debate del pasado lunes, recibió cientos de mensajes de militantes que le dijeron que, a pesar de haber avalado a Susana Díaz o a Pedro Sánchez, ahora van a votar por él.

López ha defendido su apuesta por un PSOE que busque "soluciones" y no "culpables", porque considera que Díaz y Sánchez sólo están en ver cómo se cobran la factura o cómo "cortar la cabeza a los malos". Por ese camino, ha dicho, el PSOE puede ir a la "irrelevancia absoluta".

El candidato también ha insistido en su rechazo a la moción de censura anunciada por Podemos, porque "una moción de censura es una cosa muy seria" y no puede anunciarse sin negociarla antes. Es más, ha augurado que si Pablo Iglesias considera que no ha "conseguido interferir suficientemente en las primarias" del PSOE el día después querrá hablar de quién es el candidato y al siguiente ofrecerá a los socialistas que lo pongan ellos.

Para López, la clave es que la moción "no va a salir" porque Ciudadanos está "dando cobertura a un partido corrupto", y si se presenta se "quema la máxima medida que se tiene en la mano", así que "lo fundamental es armar una mayoría".

Eso sí, ha dejado claro que él quiere exigir responsabilidades al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por los casos de corrupción de su partido. El primer paso, ha dicho, ha sido la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá y el segundo será la comparecencia de Rajoy ante la comisión de investigación de la financiación del PP. "Y a partir de ahí exigiremos todas las responsabilidades que tendrá el presidente del Gobierno", ha añadido.