Patronal venezolana lamenta que la ANC convertirá en ley las causas de la crisis

El presidente de la patronal venezolana Fedecámaras, Carlos Larrazábal, lamentó hoy que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quiera convertir "las causas" de la crisis económica nacional en "ley de la república", en vez de corregir las políticas que han llevado a esta situación.

"El modelo que tenemos actualmente nos ha llevado a todos sin excepción a la pobreza", dijo Larrazábal en una entrevista en el canal privado Televen, al tiempo que expresó preocupación porque ello "en lugar de conseguir soluciones va a profundizar los problemas que tenemos en la actualidad".

Larrazábal achacó la inflación galopante y la grave crisis de desabastecimiento en Venezuelaa "políticas cambiarias que asfixian a la empresa privada", a controles "de precio que quiebran a las compañías" y a un exceso de regulación que no "permiten prácticamente operar" a los negocios.

Instaurada por el Gobierno pese al boicot opositor y de numerosos sectores sociales y el rechazo internacional, la ANC tiene poderes plenos para refundar el Estado y cumplir su misión de afianzar el "socialismo del siglo XXI" iniciado por el difunto presidente Hugo Chávez en Venezuela.

Maduro y otras voces del oficialismo han dicho que la chavista ANC reforzará controles de precios y otras medidas económicas que dan protagonismo al Estado para enfrentar una crisis de la que responsabiliza a una "guerra económica" del sistema capitalista.

Para Larrazábal, estas medidas agudizarán "los problemas de abastecimiento" y "productividad" que el empresario atribuye a un política gubernamental "continuada de ir debilitando la empresa privada".

Rechazó que la solución "no puede ser una bolsa CLAP que ahora quieren convertirla en un derecho constitucional", en alusión al sistema gubernamental centralizado de reparto de alimentos subsidiados.

"La solución del país es que tú tengas un trabajo digno, bien remunerado, que tú puedas volver a la bodega de tu esquina, escoger con amplitud de opciones, de oferta los productos y que el dinero te rinda", agregó.

"Hasta ahora no existe ningún ejemplo en el mundo que el modelo socialista en los términos que se ha planteado en Venezuela genere progreso y bienestar, porque lo que tenemos acá no es el modelo socialista que podemos haber visto en Chile o en países europeos como Francia, donde no se ataca y se destruye la empresa privada", dijo.

Atribuyó la ausencia de alimentos básicos, medicamentos y otros productos en los comercios venezolanos (donde cuando los hay, es precios prohibitivos) al monopolio en la venta de divisas impuesto por el Gobierno, que no oferta suficientes dólares y "no permite a las empresas tener materia prima".

El presidente de la patronal venezolana apuntó que el Estado ha perdido "totalmente la línea de crédito con el extranjero" debido a unas deudas con los proveedores que también tienen las empresas privadas, que no pudieron pagar sus compras después de que el Gobierno no les ofreciera las divisas asignadas para ello.

"Seguimos teniendo controles de precios que obligan a muchas empresas a producir a pérdida", dijo el empresario, al tiempo que señaló al "monopolio de entrega" de materiales, semillas y fertilizantes como motivo de la caída de la producción agrícola.