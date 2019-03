Política

Pastor defiende que el PP no esté en la manifestación pero recalca que cualquier mujer puede acudir

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha defendido este jueves que el PP no apoye la manifestación del 8 de Marzo porque "no se identifica con quienes convocan la concentración", y aunque ha dicho que los líderes del PP no estarán, ha defendido que cada mujer "haga lo que quiera".