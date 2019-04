Pastor afirma que EH Bildu ya se ha cobrado el apoyo que dio a Sánchez tras "arremeter" contra las FSE

En este sentido, la popular comentó que en las próximas elecciones habrán dos modelos a elegir; "por un lado el señor Sánchez y sus aliados que, si había alguna duda sobre quienes eran, en la Diputación Permanente ha quedado clarísimo".

"Ha quedado muy claro --continuó-- que los aliados de Sánchez son los señores independentistas catalanes, los señores de Podemos y los señores del PNV y de Bildu, esos señores que parece que ya se han cobrado el apoyo que le dieron".

En el transcurso de un desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria, Pastor observó que entre las cosas más "dolorosas" que han tenido lugar en los últimos días en España es que se haya arremetido "de esa manera" contra las FSE, de las que, dijo, los españoles se sienten "orgullosos".

Por otro lado, hizo especial hincapié en que el otro modelo es el del PP, el de la "constitucionalidad". "El PP aspira como siempre a ser el partido de gobierno y a ganar las elecciones defendiendo la unidad de España", resaltó.

"Aquí no hay españoles de primera y de segunda --agregó-- ni se hace un PGE como el que planteó Sánchez, que era quitar dinero a los canarios y a los gallegos, entre otros, para dárselos a los catalanes, que no tengo nada en contra de ellos pero esto no es pagar los favores".

UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto a la financiación autonómica, Pastor recordó que el actual es del PSOE y opinó que hay que hacer un nuevo régimen de financiación. "Hay que mejorarlo y es muy importante hacer un nuevo sistema", insistió.

Al respecto, comentó que le llamó la atención que en el anteproyecto de presupuestos de Pedro Sánchez, no sólo no se mejoraba la financiación de las islas Canarias, sino que se le quitaban hasta 300 millones de euros. "Obras son amores y no buenas razones --ironizó--. Aquí se trabaja en el Presupuesto y en el Boletín Oficial del Estado".