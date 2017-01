Pascal llama a los "comunes" a acabar con su "equidistancia" sobre el referéndum

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha hecho un llamamiento a los "comunes" -espacio en el que confluyen Podem, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de Ada Colau- a abandonar las "terceras vías" y poner fin a su "equidistancia" en el debate sobre un eventual referéndum sin aval del Estado.

En una entrevista con Efe, Pascal ha aplaudido que los "comunes" se hayan apuntado al Pacto Nacional por el Referéndum, constituido en la "cumbre" del pasado 23 de diciembre y que se fijó como primera tarea elaborar manifiesto en favor de un referéndum pactado con el Estado.

Al salir de la cumbre, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió un referéndum pactado con "garantías" para ciudadanos y funcionarios y con "carácter vinculante", y rechazó la posibilidad de "repetir un 9N" o poner fechas "a corto plazo" para su convocatoria.

Pascal se ha mostrado convencida de que la decisión de los "comunes" de sumarse a este frente común con el independentismo no es fruto de un cálculo "táctico", sino del "convencimiento de que Cataluña debe poder decidir su futuro", si bien los ha emplazado a dejarse de "ambigüedades" y situarse al lado del Govern si convoca un referéndum sin el consentimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según Pascal, los "comunes" no sólo deben despejar dudas sobre si apoyarán un referéndum unilateral, sino que también "tendrán que abandonar su equidistancia y mojarse con toda contundencia" sobre si están a favor o en contra de la independencia.

"El 'sí' y el 'no' no tendrán matices. Quienes defiendan terceras vías en la respuesta del referéndum no estarán haciendo ningún favor a la sociedad catalana, no le estarán diciendo toda la verdad", ha alertado.

En este punto, ha subrayado Pascal, "los 'comunes' deberán escoger" entre situarse al lado de las fuerzas independentistas, con las que comparten la defensa del referéndum, o alinearse con un Estado que "ha iniciado procesos judiciales contra cargos electos soberanistas".

"El Estado nos ha puesto un calendario judicial tan duro que quienes quieran jugar a la equidistancia quizá no podrán hacerlo", ha señalado.

Según Pascal, "vale la pena" intentar de nuevo la vía pactada para convocar el referéndum, pero "si el Estado dice que no, tendremos que seguir nuestro camino".

Pascal ha emplazado a Colau y al resto de fuerzas de la izquierda alternativa a apoyar la convocatoria del referéndum en cualquiera de las circunstancias, aunque la vía unilateral no les satisfaga: "Los 'comunes' deben definir si están más por la táctica política o realmente se creen que este país se merece decidir su futuro".

"Nuestra fuerza será la unidad de las fuerzas políticas que defendemos el referéndum en Cataluña", ha remarcado.

Sea o no con el aval del Gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho Pascal, el Govern "trabaja en la línea de preparar" el referéndum como muy tarde para septiembre del año que viene.

Para Pascal, un hipotético adelanto de la consulta para antes del verano en respuesta a la "judicialización" de la política catalana, como sugieren algunas voces del soberanismo, no es por ahora un tema "primordial", porque el proceso está en la fase de "mano tendida" al Estado para pactar un referéndum.

"El independentismo debe estar pendiente de sí mismo y ser consciente de sus fortalezas. Estar muy pendiente de lo que haga el Estado a veces nos confunde un poco", ha razonado.

El PDeCAT, según ha explicado Pascal, prevé poner en marcha su propia campaña por el "sí" a la independencia en enero, una campaña que la antigua Convergència aprovechará para explicar el "modelo de sociedad" que desea para una Cataluña independiente.

"Nosotros no queremos vivir en un país como Venezuela, queremos ser una referencia del sur de Europa. A medida que expliquemos qué modelo de sociedad nos imaginamos, podremos darnos a conocer como partido y dar más argumentos a los que no están convencidos de la independencia", ha señalado.