"No lo entiendo. Siempre ha reivindicado el poder popular. Es extraño que ahora se ponga de perfil", ha dicho en declaraciones a los medios tras la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova de Barcelona.

La líder del PDeCAT ha afirmado que, con ocasión del 1-O, los 'comuns' no pueden mantenerse en al equidistancia en la que los ve: "No hay equidistancia. Estás o no con los demócratas que ponen las urnas. Supongo que no se quieren quedar al lado del PP".