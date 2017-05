Pascal vería "extraño" que ERC votara diferente al PDeCAT sobre el caso Palau

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha considerado que el debate se hará "presumiblemente" después de que la CUP haya presentado una iniciativa para modificar el orden del día y votar una propuesta de resolución que inste al Govern a acusar a CDC.

"Sería extraño que el grupo que da apoyo al Govern, que es JxSí, votara algo diferente de lo que este martes de forma colegiada tiró adelante, que es no personarse y que creo que es lo más razonable", ha planteado Pascal.

CARTA DE COLAU

La dirigente del PDeCAT se ha preguntado qué ha pasado para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya querido pronunciarse sobre este tema mediante una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha dicho que detecta "cierto tacticismo electoral y ganas de hacer sangre".

En ese sentido, ha criticado que Colau "siempre hable de los demás y no de los problemas que afectan a la ciudad", y ha señalado que no se ha pronunciado sobre las colas en los controles de pasaporte en el Aeropuerto de El Prat y las últimas jornadas de la huelga de Metro.

Pascal ha subrayado que el juicio ya está en proceso, "y el personarse o no, no aportará más pruebas" al caso Palau, en el que ha afirmado que se juzga a Félix Millet y Jordi Montull y no a CDC.

"Queremos llegar al final para que se aclaren los hechos sobre el caso Palau, pero ahora veo un encarnizamiento que no entiendo", ha apuntado.

Pascal ha asegurado que la corrupción le da "asco, venga de donde venga" y ha emplazado a esperar a la sentencia del juicio para pronunciarse, a lo que ha añadido que siente tristeza, desolación y enfado por las informaciones que se han ido conociendo del caso Pujol.