Parlamento Vasco amplía hasta el 30 de noviembre el plazo para presentar el borrador de nuevo estatuto

El Parlamento Vasco ha ampliado hasta el próximo 30 de noviembre el plazo para que el grupo de expertos al que se ha encomendado la labor de elaborar el borrador sobre un nuevo estatuto político para Euskadi presente el documento. La decisión ha sido adoptada con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido en la votación.

La ponencia del Parlamento Vasco encargada de analizar una posible reforma del sistema de autogobierno de Euskadi ha adoptado esta medida en su reunión de este jueves, en respuesta a la petición planteada por el propio grupo de expertos encargado de la elaboración de un texto articulado sobre un eventual nuevo estatuto.

Estos juristas habían solicitado ampliar el plazo para la presentación del documento, que inicialmente concluía a finales de junio, ante la dificultad de acercar posturas en torno a algunos de los principales contenidos del borrador.

La Ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi ha atendido esta petición y ha ampliado el plazo hasta el próximo 30 de noviembre. Según han informado fuentes parlamentarias, la decisión ha sido adoptada con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido en la votación.

Los únicos grupos que han comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión de la ponencia han sido EH Bildu y el PP. La portavoz parlamentaria de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, ha explicado que la intención de su grupo era "agilizar" los plazos para la presentación del documento, y ha lamentado que esto no haya sido posible.

"NUEVO IMPULSO"

En todo caso, se ha felicitado por el hecho de que con el establecimiento de una nueva fecha límite para el 30 de noviembre, se ha dado "un nuevo impulso" a la ponencia, ante la "parálisis" en la que se encontraba el grupo de expertos.

Iriarte ha asegurado, incluso, que los juristas encargados de esta labor no han logrado cerrar ni "uno" de los nueve apartados en los que se debe basar el texto articulado, un documento que se ha de elaborar a partir del preacuerdo logrado el pasado año entre el PNV y EH Bildu sobre un eventual nuevo estatuto. De hecho, ha afirmado que los expertos apenas han empezado a debatir sobre "tres o cuatro" puntos del citado borrador.

"Falta mucho trabajo por hacer", ha manifestado, tras lo que ha recordado que este grupo se debe limitar a traducir a un lenguaje legal los contenidos del borrador consensuado por la mayoría que suman el PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno.

Iriarte ha explicado que fue precisamente por la falta de avances en la labor de este grupo por lo que EH Bildu decidió en las últimas semanas dar "un toque de atención", al anunciar que presentaría a los expertos su propia propuesta de nuevo estatuto.

RESPUESTA A ORTUZAR

La portavoz de la coalición, ha respondido a las críticas del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por la decisión de EH Bildu de presentar su propio documento a los expertos. "No sé si quiere embarrar el camino. Si no si va a leer la propuesta, él se lo pierde", ha manifestado Maddalen Iriarte, quien ha destacado que su grupo en ningún momento ha pretendido "alterar" con esta decisión el funcionamiento de la ponencia.

"Me quiero fiar del PNV", ha manifestado la parlamentaria de EH Bildu, que ha subrayado que el pacto logrado el año pasado en torno a las bases del nuevo estatuto se ha de "llevar a cabo". "Si no, será el PNV el que deberá explicar por qué no lo cumple", ha añadido.

Iriarte, que ha reiterado que la coalición sigue abierta a "ampliar" este acuerdo a otras formaciones, ha afirmado que no contempla la posibilidad de que se pueda producir un nuevo aplazamiento en la presentación del texto de los expertos. Además, ha señalado que, si existe "voluntad política", es posible aprobar definitivamente un nuevo estatuto antes de que acabe la legislatura, que en principio concluirá a finales de 2020.

"TOMADURA DE PELO"

Por su parte, el Parlamentario del PP Antón Damborenea ha afirmado que la extensión del plazo para presentar el texto sobre el nuevo estatuto, después de que los expertos hayan dispuesto de ocho meses para llevar a cabo esta labor, es "una tomadura de pelo".

Damborenea ha indicado que, si es necesario ampliar el plazo, "está muy bien", pero ha lamentado que los juristas aún no hayan decidido ni siquiera en torno a la "constitucionalidad" de algunos contenidos del acuerdo de bases de EH Bildu y el PNV, como el referido a los derechos que asisten a aquellas personas con la condición de 'nacionales' y a las reconocidas como 'ciudadanos'.

Por ese motivo, el PP ha solicitado -sin éxito- reclamar a los expertos que para el mes de julio se hubiesen pronunciado al menos sobre este asunto, que Damborenea ha calificado como "el meollo" de la reforma estatutaria. "Nosotros defendemos que se reconozca a los ciudadanos como libres e iguales, y esto no está contemplado así", ha manifestado.

A su juicio, la posibilidad de que se produzca una nueva demora en la presentación del documento jurídico sobre el nuevo estatus dependerá de los "intereses electorales" del PNV. "Es evidente que se está jugando a no entrar en lo importante de las bases [del nuevo estatuto]. Los plazos van en función de las elecciones, es lo que hemos visto hasta ahora", ha lamentado.

El dirigente popular considera que, aunque el documento de los juristas esté cerrado para diciembre, será "muy complicado" que el Parlamento Vasco pueda aprobar definitivamente la reforma en esta legislatura.