El Parlamento de Navarra rechaza conceder la Medalla de Oro a Arturo Campión y pide al Gobierno que lo "reconsidere"

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han aprobado este lunes una declaración institucional, con los votos a favor de UPN, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra y la oposición de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, por la que se rechaza el acuerdo del Gobierno de Navarra de concesión de la Medalla de Oro, a título póstumo, a la figura de Arturo Campión e insta al Ejecutivo foral a la "reconsideración de la orden foral que da soporte a dicho acuerdo".

La Mesa y Junta ha rechazado, con los votos del cuatripartito, la petición del PPN para que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, compareciera con carácter de "urgencia" para explicar las razones que han llevado a conceder este galardón.

El texto destaca que la trayectoria de Campión fue "opuesta al socialismo y a la venida de trabajadores a Navarra para labrarse un futuro". "No es nuestra pretensión revisar la historia ni los personajes que son producto de sus tiempos" si bien "de ahí a ensalzar la figura de algunos va un abismo", precisa el texto.

PSN, PPN E I-E CALIFICAN DE "RACISTA Y XENÓFOBO" A CAMPIÓN

En declaraciones tras la sesión de la Mesa y Junta, la portavoz del PSN, María Chivite, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta declaración institucional, presentada por su partido e I-E, porque "la trayectoria de este personaje como persona integrista y xenófoba" no son "los valores que en Navarra debemos premiar". En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo foral "debiera escuchar lo que se aprueba en el Parlamento de Navarra" que, ha destacado "está aprobada por uno de sus socios", y ha esperado que "reconsidere" su decisión.

Por su parte, la representante de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha asegurado que si el Gobierno de Navarra "no rectifica" su formación no acudirá al acto de entrega de la Medalla de Oro. "El Gobierno debería rectificar porque queda claro que no se ha seleccionado a la persona oportuna", ha incidido.

De Simón ha indicado que no pone "en duda los méritos académicos" de Arturo Campión pero ha considerado "del todo inconveniente" la concesión de esta medalla a una persona "claramente racista, xenófobo y clasista que manifestó un odio extremo a todo lo extranjero".

Para el portavoz de UPN, Javier Esparza, es una "mala noticia para Navarra que se utilice de manera partidista la medalla de oro para lavarse las manos por lo que hicieron tras la derogación de la Ley de Símbolos" y ha esperado que Uxue Barkos "escuche a una mayoría parlamentaria que le ha dicho que reconsidere su posicionamiento".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, se ha referido igualmente a Arturo Campión como "un xenófobo y un racista, en la línea de Sabino Arana". Igualmente ha subrayado que era "un antiespañolista", "en la línea de este Gobierno". Beltrán ha criticado el "boicot" de EH Bildu al rechazar la comparecencia "urgente" de Uxue Barkos. Un rechazo que ha contado con el apoyo de Geroa Bai, Podemos e I-E "como perritos falderos", ha censurado. "Es increíble cuando se va a conceder el 3 de diciembre", ha añadido.

LAS CRITICAS A CAMPIÓN "ESTÁN DESCONTEXTUALIZADAS"

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que la decisión sobre la concesión de la Medalla de Oro "está muy bien concedida" y que el Gobierno "no debe retirar la propuesta". Ha rechazado la exposición de motivos de la declaración institucional y ha asegurado que "nadie pretende torticeramente ensalzar el pensamiento de nadie". El Gobierno de Navarra "pretende ensalzar a tres persona por el hecho de que diseñaron la bandera oficial de Navarra, todo lo demás es hacer ruido y politiquería de baja estofa".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha destacado que Campión "fue producto de su tiempo" y ha criticado que en la exposición de motivos de la declaración "se extraen dos frases". "Juzgar toda la obra de Campión en base a dos frases nos parece un atrevimiento histórico que no justifica el planteamiento que se está haciendo ni la revisión de su obra", ha asegurado.

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha opinado que en la oposición a la entrega de la medalla a Campión "se realiza un juicio histórico y descontextualizado de este personaje". Además, ha valorado que la Medalla de Oro "se está otorgando año tras años de manera arbitraria y muchas veces en función de intereses de partido". Por este motivo, la formación ha registrado una iniciativa para modificar el decreto que regula cómo se otorga este galardón.