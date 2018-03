El Parlamento Vasco pide la derogación del 155 de la Constitución con los votos de PNV, EH Bildu y Podemos

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha exigido este viernes, tanto al Gobierno central como a los partidos políticos que se mostraron a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que se derogue este precepto constitucional y ha pedido que "no se obstaculice" la investidura de un Govern y un president que refleje la voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones del 21 de diciembre.

EH Bildu ha llevado a la Cámara un debate sobre la derogación del artículo 155 de la Constitución aplicado en Cataluña y ha acordado con Elkarrekin Podemos un texto que también ha sido apoyado por el PNV, y que ha contado con el rechazo de PSE y PP.

En él, el Parlamento Vasco exige, tanto al Gobierno de España como a los partidos políticos que se mostraron a favor de la aplicación del 155, que se derogue este artículo de la Carta magna.

Además, solicita la excarcelación de los miembros del Govern, Omnium y ANC encarcelados por el referéndum del 1 de octubre, por considerar "injustificados" los cargos imputados y "absolutamente desproporcionadas" las medidas aplicadas a los mismos.

También insta al Gobierno del PP a que "no ponga obstáculos a las candidatas y candidatos que se presentaron a las elecciones autonómicas y están encarcelados o en el extranjero para iniciar su trabajo institucional, siguiendo la voluntad expresada por la mayoría de catalanas y catalanes en las elecciones".

Finalmente, hace un llamamiento para que "no se obstaculice, como se viene haciendo reiteradamente", la investidura de un Gobierno catalán y un presidente que refleje la voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones del 21 de diciembre, y "se permita así la constitución de un Govern legítimo, que pueda recuperar las instituciones para enfrentar los problemas sociales y políticos a los que se enfrenta el conjunto de la ciudadanía catalana".

DEBATE

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha afirmado que reivindicar la independencia "es muy peligroso hoy en día" y cree que, ante la aplicación del 155, no se puede estar "callado", ya que se trata de una situación "inadmisible a nivel europeo", que indica que "en España se está terminando con cualquier rastro de democracia; no hay división de poderes; y no se respeta la libertad de expresión".

Para Iriarte, con la situación de Cataluña, "a España se le está cayendo su careta de cera y lo que se ve es la verdadera realidad", algo que "está viendo todo el mundo". "El Estado español, incluso sin el 155, es un Estado de excepción. España no necesita el 155 porque es el 155", ha asegurado.

El parlamentario del PNV Joseba Egibar ha defendido que se debe "dejar en libertad" a las personas electas encarceladas porque "no pueden permanecer más tiempo en prisión", y ha asegurado que "algunos de ellos han permanecido en prisión más tiempo que gente del GAL con condena firme, con condenas de diez años y con indultos parciales que estuvieron tres meses".

Egibar ha pedido que se celebre una investidura "lógica, ordenada, normalizada" porque "es lo que necesita Cataluña". Según ha explicado, apoyan el texto aprobado para mostrar su solidaridad con el pueblo catalán, "no solo con los soberanistas, sino con todos", y ha señalado que adquieren este compromiso "porque lo que sucede allí también nos afecta a nosotros".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Lander Martinez ha recordado que la posición que mantiene su formación es que la aplicación del 155 "fue un error" y cree que este sería uno de los cambios a realizar "dentro de la profunda reforma constitucional que hay que hacer". "Hoy en Cataluña la ciudadanía necesita de manera urgente que haya un Govern en la Generalitat, con todas sus facultades y competencias para hacer frente a los problemas", ha defendido.

Martínez ha explicado que han acordado un texto con EH Bildu, pero ha advertido de que la mayoría para aprobar esta iniciativa "no se irá a Madrid, fundamentalmente por el Partido Socialista, que prefiere seguir chupando rueda del PP y de los Ciudadanos en una loca carrera por ver quién de ellos es más centralista y conservador".

APOYO A TODOS LOS CATALANES

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, cree que la iniciativa de EH Bildu es "animosa, pero inútil", ya que va a pedir algo que el Gobierno central "no puede hacer", como es "cambiar la Constitución por su cuenta e interferir en las decisiones judiciales".

Además, ha lamentado que, con el texto aprobado, la Cámara "va a perder la oportunidad mandar un apoyo solidario al conjunto de los catalanes y, una vez más, de aquí solo van a salir palabras de aliento para los independentistas".

"Es bueno volver a recordar que el pueblo catalán no lo constituyen solo los dos millones de ciudadanos que votaron opciones independentistas, sino que también son pueblo catalán los más de 2,5 millones que no les votaron, y de eso se olvidan ustedes siempre", ha criticado.

El parlamentario del PP Borja Semper ha defendido que "lo que ha supuesto el 155 para Cataluña ha sido alivio, sosiego y calma" y ha reiterado que "menos mal que el 155 está aplicándose en Cataluña porque, si no, no habría Gobierno ni habría nadie que estuviera defendiendo los derechos de los catalanes".

Sémper ha afirmado que "lo que va a ocurrir en las próximas semanas, más pronto que tarde, es que habrá un Gobierno, al final, que cumplirá la Ley y permitirá que se deje de aplicar el 155 en Cataluña".

"La responsabilidad última de que el articulo 155 todavía se esté aplicando en Cataluña es de los responsables políticos catalanes que son incapaces, por sus intereses personal, por sus cálculos electorales y políticos, de conformar un Gobierno que dé estabilidad y que se preocupe de los problemas reales de los catalanes", ha defendido.