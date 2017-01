La diputada en el Parlamento catalán Anna Gabriel acusa a JxSí de intentar "eliminar" a la CUP

"Nos han llevado a un terreno para destrozarnos. Que es distinto que gestionar o cabalgar en las contradicciones. Nos han querido eliminar y todavía hay gente que trabaja para destrozarnos", ha dicho.

Gabriel ha planteado que la lista de JxSí incluía a personas con una trayectoria potente en la sociedad civil y estaba pensada para ganar, pero muchos catalanes creyeron que era necesaria una voz "más contundente" para construir el proceso soberanista y otorgaron diez diputados a la CUP.

Sin embargo, ha considerado que JxSí no ha sabido hacer una lectura acertada de los resultados electorales y ha atacado a los anticapitalistas.

"La gente en las urnas ha dicho que no gane JxSí, que no tenga la mayoría, y que la CUP sea imprescindible. Pero no se hace esa lectura y empieza el 'pressing CUP'", ha sostenido.