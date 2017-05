El Parlament aprueba incluir en el pleno votar la acusación de CDC

Después de que la Mesa permitiera el debate en el pleno, la sesión ha comenzado con la petición de los dos grupos, que han defendido que se puede cambiar el orden del día del pleno sin vulnerar los derechos de los diputados --en concreto, el de publicación de las propuestas y el del periodo de enmiendas-- si los grupos están de acuerdo.

La presidenta, Carme Forcadell, ha propuesto reducir ese periodo de siete días a hora y media, y los grupos han estado acuerdo porque no pretendían incluir enmiendas y para permitir el debate en la cámara, por lo que las propuestas se votarán en la sesión de este miércoles.

CRUCE DE CRÍTICAS

El portavoz de JxSí, Jordi Turull, ha afirmado que no temen ningún debate y toman nota de que "no hace falta seguir ortodoxamente el reglamento".

Turull hacía referencia a la reforma del reglamento que están impulsando para tramitar por vía de urgencia leyes para acelerar los trámites en la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, una de las leyes de 'desconexión' de Catalunya.

Este comentario ha levantado las críticas de la oposición, que le han recordado que no se están vulnerando los derechos de los diputados siempre que haya acuerdo unánime de los grupos, y han pedido a JxSí que no se acoja a este caso como un precedente para algo que no cuenta con el consenso de todos los grupos.

La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha recordado que el artículo que se invoca para alterar el orden del día del pleno de este miércoles --el 81.3-- no habla de la unanimidad de los grupos, sino de "mayoría absoluta".

El diputado de la CUP Benet Salellas ha pedido a los grupos que no se pierdan en "debates sobre el reglamento" y se centren en el fondo de las propuestas de resolución que abordan la corrupción.

El Consorci del Palau de la Música decidió el lunes no presentar acusación contra CDC en el caso Palau con los tres votos de la Generalitat, pese a los dos votos en contra del Ayuntamiento y sin los dos votos que tiene el Ministerio de Cultura, que se ausentó de la reunión.

Los grupos que registraron las propuestas de resolución pedían celeridad en la votación en el pleno porque este mismo miércoles está prevista la vista del caso con la presentación de las conclusiones en el caso Palau, donde el Consorci debe anunciar sus acusaciones, por lo que el debate y votación de las propuestas tendrá lugar después de la sesión de control al Govern y de la sesión de control al presidente.