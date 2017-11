El secretario tercero de la mesa del Parlament, Joan Nuet, irá a declarar al Tribunal Supremo el jueves a las 9.00 horas

En una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado que en la querella hay "errores profundos", ya que señala que Nuet votó a favor de la tramitación en la Mesa de la ley de transitoriedad jurídica y de la proclamación de la República, pese a que no lo hizo, y ha alertado de que, según él, es un juicio político que pretende juzgar al independentismo.

También ha recordado que no está aforado porque no forma parte de la Diputación Permanente del Parlament, por lo que cree que debería ser juzgado en un "tribunal normal" y no en el Supremo.