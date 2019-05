El Parlament rechaza que Iceta sea senador y bloquea que presida el Senado

El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

La votación se ha saldado sin sorpresas: 25 votos a favor, 39 abstenciones y 65 votos en contra y, pese a que ha sido secreta, permite deducirse que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

Iceta ha lamentado la decisión de la Cámara, pero ha asegurado que no le afectará en su apuesta política: "No me restará ni un ápice de voluntad de encontrar soluciones -a la situación de Cataluña- a través del diálogo, la negociación y el pacto".





El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido de que vetarlo como senador no le "restará ni un ápice de voluntad para encontrar soluciones acordadas a través del único camino, que es el diálogo la negociación y el pacto", al conflicto entre Cataluña y el resto de España.

Durante el pleno para decidir si el Parlament avalaba la candidatura de Iceta a senador --no lo ha hecho--, el líder socialista ha pedido la palabra para expresar el "respeto absoluto a todas las posiciones", pese a que el rechazo de la Cámara impedirá que presida el Senado tal y como quería Pedro Sánchez.

El líder de los socialistas ha recordado que la primera vez que habló de ir Senado en el Parlament fue cuando se ofreció a acompañar al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont para "impedir la aplicación del 155".

"El martes se constituirá el Senado de España y faltará un representante de la Generalitat, faltará un representante del grupo socialista", ha lamentado.

