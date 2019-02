Paloma Zorrilla se da de baja en Vox tras expedientarla porque su marido practica abortos

La abogada navarra Paloma Zorrilla, esposa del conocido ginecólogo José Miguel Gurrea, se ha dado de baja en Vox, partido al que se afilió quince días antes, después de que la formación le haya expedientado porque su marido practica abortos en clínicas privadas.



En declaraciones a Radio Euskadi, Zorrilla ha señalado que Vox no sólo incoó un expediente a su marido, sino que también le abrió otro a ella, pese a que es "pública" su postura "absolutamente en contra de la Ley del Aborto".

Tras apuntar que el partido de Santiago Abascal "dice que quiere sacar el aborto del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social, pero en ningún momento hablan de derogar la Ley actual ni nada parecido", en todo caso, ha aseverado que su postura en contra de esta norma es "manifiestamente pública y clara".

La letrada, también colaboradora de varias televisiones, entre ellas EiTB, ha explicado que habló con la comisión gestora de Vox para transmitirles su malestar porque "las actuaciones, la profesión y la opinión" de su marido, son "cuestión solo de él".

"Me molesta profundamente que digan que, como tenemos un matrimonio, no entienden que yo opine de forma distinta. Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar y opinar de forma diferente a mi marido. Me parece increíble y repugnante que hoy alguien piense esto", ha señalado, para apuntar que este episodio le ha llevado a darse de baja en el partido de Abascal.