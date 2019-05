Page pide el voto "con humildad" el domingo para poder hacer "la segunda parte" en C-LM

"Pido el voto por lo que hemos hecho y por cómo lo hemos hecho. Hemos acabado con la soberbia, Cospedal no perdió solo por cerrar hospitales, centros de salud, institutos, por echar a funcionarios, perdió porque no se dio cuenta que en España la gente no quiere la soberbia", ha declarado, no sin antes destacar que esta "a lo mejor" era su última campaña.

En un multitudinario acto público en el Recinto Ferial 'La Hípica' de Cuenca ante unas 2.000 personas, García-Page ha estado acompañado por el expresidente regional, José Bono; el cabeza de lista a las Cortes por la provincia, José Luis Martínez Guijarro, y el candidato a la alcaldía, Darío Dolz.

"He cumplido, hemos hecho una gestión limpia, cercana y he hecho lo contrario que Cospedal, y hemos gobernado con sentimiento", ha resumido el candidato socialista, que ha resaltado que no va a gobernar contra nadie. "Yo ni queriendo sé gobernar contra nadie", ha aclarado.

"EMPIEZA OTRA ÉPOCA"

"Hoy acaba la campaña, pero empieza otra época, otra etapa", ha asegurado García-Page, que ha incidido en lo importante que es sentir "orgullo" de lo que se ha hecho, destacando que esa es la síntesis de la campaña: "que yo pueda hablar con orgullo de lo que hicimos y lo que he hecho... y el candidato testaferro que ha dejado Cospedal no se ha atrevido en toda la campaña, qué vergüenza tendrán de ella".

También ha comentado que votar a Podemos en Cuenca es facilitar el gobierno del PP con Vox. "Suena feo pero puede pasar, que el voto no valga", ha incidido.

García-Page, que se ha reconocido "muy emocionado", pues esta ha sido una campaña "emotiva, de corazón", ha subrayado que a esta ciudad le va a ir siempre mejor cuando el Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento vayan de la mano. Al respecto, se ha comprometido a acabar el hospital y a hacer la autovía entre Cuenca y Albacete.

Ha confesado que ha querido cerrar en esta ciudad la campaña porque le ha "dado la gana" aunque pensaba cerrar en Guadalajara con el recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, y tras criticar que el actual regidor municipal, Ángel Mariscal, ha sido un "alcalde cepo" para la ciudad, se ha mostrado convencido de que el candidato del PSOE a la alcaldía, Darío Dolz, va a ser un buen alcalde.

Igualmente, ha aprovechado su intervención para agradecer a todo el mundo que ha participado en la campaña -desde su equipo, hasta los periodistas y conductores, con especial mención su director de campaña y secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez-- su trabajo de estos días.

BONO PRONOSTICA UN RESULTADO HISTÓRICO

El expresidente regional, José Bono, ha iniciado su intervención asegurado que hacía 16 años que no sentía la emoción de hoy "y esto va de sentimientos", ha comentado. "Hemos de hacer cosas, pero la primera cosa que debemos hacer es querer a la gente" y eso es algo que al candidato a la alcaldía, Darío Dolz, se le nota, ha apuntado.

A Emiliano García-Page le ha pronosticado que va a tener "el mismo" resultado que él en 2003. "Vas a gobernar sin peajes y sin condiciones", ha subrayado, pidiendo el voto para lograr una mayoría fuerte y autónoma, y aprovechar hasta el domingo para "convencer a los que dudan".

El candidato a la Alcaldía, Darío Dolz, ha lamentado que algunos han visto "un enemigo siempre en la Junta, pero eso va a cambiar" el día 26. "Tenemos que cambiar, si no cambiamos no vamos a ir a ningún sitio", ha incidido.

El cabeza de lista por Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, ha agradecido al candidato socialista el gesto que ha tenido cerrando la campaña electoral en Cuenca, considerando que esta ha sido una "magnífica guinda". "Nos va a quedar el obispado" por conseguir, ha bromeado con los resultados del próximo domingo.

El acto, durante el que se han intercalado los vídeos de campaña y de resumen de estas dos semanas y que García-Page ha cerrado en el escenario con un militante socialista de El Peral (Cuenca) que le ha acompañado durante varias jornadas, se ha iniciado con la actuación del grupo hellinero El niño de las calcetas.