A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, García-Page ha dicho sobre los sondeos que no son más que "elementos circunstanciales", aunque ha querido agradecer la "receptividad y el cariño" hacia su persona y su Gobierno que a su juicio revela el estudio.

"Las encuestas no me las termino de creer. Agradezco la valoración porque es generosa, pero no quiero que nadie piense que está todo cerrado y decidido", ha insistido el líder socialista.