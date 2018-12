Page, convencido de que Sánchez, si le toca, "no dudará en aplicar" el 155 "más contundente" que el de Mariano Rajoy

En una entrevista este domingo al diario El País, recogida por Europa Press, sobre si se siente cómodo con la gestión que se está realizando de la crisis en Cataluña, ha manifestado que "la expresión no sería cómodo" y apunta que "el problema estaría en hasta qué punto la ciudadanía puede confundir los buenos modales, las buenas formas, con la debilidad".

Preguntado por si su desacuerdo con hacer coincidir las elecciones autonómicas con las generales la comparten otros líderes territoriales, señala que "en una conversación discreta casi todo el mundo" la comparte.

"A mí desde luego no me gustaría coincidir en las elecciones autonómicas y municipales con el debate independentista. Yo no me quiero presentar contra Torra en mis elecciones. Si convocamos conjuntamente, serán los independentistas los que nos marquen la agenda", ha afirmado.

En este punto, sobre si relación con los independentistas les puede pasar factura en las elecciones de mayo, García-Page ha reconocido que sí, añadiendo que "el que quiera pensar que no va a estar en el cocido electoral se equivoca". "Es evidente. Como lo ha estado en Andalucía, donde se ha colado el independentismo y ha decidido el voto de mucha gente. Por activa o por pasiva", ha concluido.