Page cree que PP va a "terminar en un tiovivo" y dice que los giros tácticos son legítimos pero la gente quiere "rectas"

García-Page se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la romería del Valle de Toledo sobre las manifestaciones del líder nacional del PP, Pablo Casado, denominando ahora la "ultraderecha" a Vox, sobre lo que ha argumentado que "no se puede pasar de una cosa a la contraria en 24 horas" y avisando de que "los giros se tienen que hacer lentos" y de que los 'populares' "van a terminar mareando a la gente".

A su juicio, si los giros no son lentos "uno tiene mucho riesgo, como en los balancines, de salir expulsado", y aunque no ha querido dar consejos a nadie, sí ha recordado que "hasta hace 24 horas Vox se veía con cartera ministeriales y ahora vuelven como a Aznar, a decir que son de centro".

"Cada uno es libre de saber qué partido le representa y qué personas", ha destacado el responsable autonómico, que ha incidido en que los ciudadanos quieren "más previsibilidad" y que algunos, cuando terminen los comicios, "no sé si van a terminar sabiendo dónde están".

Respecto al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya excluido a Vox de la primera ronda de contactos tras las elecciones generales, Emiliano García-Page, ha apuntado que, una cosa es el papel del Rey, "que está obligado constitucionalmente a recibir a todo el mundo" y otra es esta ronda "de contacto voluntario".

Por tanto, Sánchez "podría no hacerla y la hace con quien cree que puede acercar posiciones" pues "con quien sabe de antemano que no solo no va a acercar posiciones sino que no hay mucho que negociar" es normal que no quiera hacerla, ha apuntado.

Al respecto, y sobre la posibilidad de acercar posturas a nivel nacional, el presidente regional ha considerado que "va a ser muy complicado" hasta que no pasen las elecciones municipales y autonómicas, no viendo posible "aventurar nada" hasta que no pasen los comicios del 26 de mayo.

"Lo importante es que en España consigamos consensos de ámbito regional y que los independentistas no se salgan con la suya, ni cuando gobernó Aznar, en el pacto con Pujol, ni ahora", ha destacado. A su juicio, pueden opinar, intentar decir lo que piensan y defender sus ideas pero "en España tenemos que opinar los españoles, todos en su conjunto", convencido de que "los independentistas no pueden seguir condicionando la vida española".

ELECCIONES MUNICIPALES

En cuanto a las próximas elecciones, García-Page se ha mostrado seguro de que "no solo se puede sino que se van a mejorar y mucho los resultados", y en este sentido ha avanzado que no dejar de pedir el voto cuando se abra la campaña electoral "a todo tipo de gente", ya que quien ha votado a otra formación política "tiene que pensar ahora lo que nos jugamos en Castilla-La Mancha".

"No nos vale solo con el voto emitido en las generales, ni aquí ni en los ayuntamientos ni en las diputaciones ni en la mayoría de España", ha aseverado el socialista, quien ha asegurado que "hay que ir a mucho más resultado y a una demostración muy clara de que no solo page pone Castilla-La Mancha por delante sino que lo hace una inmensa mayoría a la izquierda, el centro y la derecha".

Sobre ello, ha abundado en que los resultados de las últimas elecciones generales "son insuficientes para conseguir que Castilla-La Mancha siga avanzando" y ha añadido que "si alguien piensa que ya está todo hecho y decidido se engaña" pues "la realidad es que Castilla-La Mancha necesita echar el resto".