Page, tras su mayoría absoluta: "Espero pasar de mejor a mucho mejor. Mi compromiso es honrar a C-LM cumpliendo"

En una emocionado intervención poco antes de las 2.00 horas de este lunes, en el Cigarral del Ángel de Toledo, arropado por su Consejo de Gobierno, multitud de simpatizantes, militantes y altos cargos, García-Page ha asegurado que esta mayoría "tiene que traducirse en un gran acuerdo social" con todos, hayan votado a quienes hayan votado, de una ideología o de otra.

"Quiero estar a la altura de mi tierra, a la altura que me ha puesto mi tierra, una altura realmente difícil de soñar, Castilla-La Mancha me ha permitido soñar, y eso, hacedme caso, no me quedarán años en mi mida para poder agradecer y retribuirlo, trabajando mucho", ha detallado.

Ha iniciado su intervención entre aplausos apuntando que toda ella se resumía con la palabra "gracias", y ha instado a todo el partido a "ser más que nunca el partido de todos". Así, ha subrayado que las elecciones se han acabado y "ahora toca el turno del 100 por cien de la región y del cien por cien del país arropando al Gobierno de España".

A su juicio, "ahora toca poner a todas las instituciones a trabajar" tras haber logrado "la mayor parte de las ciudades y municipios de esta región" y las cinco diputaciones provinciales, "que se dice pronto". No obstante, ha remarcado que esta mayoría "tiene que ser más amplia el día de mañana, no en términos electorales sino de sensibilidad".

"SE HA ACABADO LA LUCHA POLÍTICA"

"Se ha acabado la lucha política, se ha acabado la lucha electoral, tenemos que sumar esfuerzos para terminar de reconstruir y para ir mucho más lejos que esta campaña", ha destacado García-Page, que ha recordado en este punto que su campaña electoral se inició en La Roda (Albacete), municipio que gobernará Juan Ramón Amores, un alcalde con ELA, y que la región cuenta con el primer alcalde invidente, Isidro Sánchez, en Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real).

En este punto, Emiliano García-Page ha reseñado que será "presidente de todos, salvo de aquellos que tienen alguna discapacidad" porque a estos últimos se debe "de una manera especial" y no solo él sino también un gobierno del que se siente orgulloso y que "es una máquina de hombres y mujeres con mucho corazón".

Dicho esto, ha adelantado que desde el mismo momento en que tome posesión convocará a empresarios, sindicatos y organizaciones sociales , "acordando con todo el mundo, hayan votado lo que hayan votado" pues ese es, en su opinión, "el mejor escenario posible para los próximos cuatro años".

Tras dar la enhorabuena a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, por su resultado, ha incidido en que esta es una "inmensa mayoría que tiene que servir a España". "Castilla-La Mancha va a pintar en España, para defender nuestros intereses y para defender a España de aquellos que, por supuesto, no la quieren, y no la quieren unida". "Estoy encantado del país que tengo, muy orgulloso y honrado de presidir mi tierra y eso solo lo voy a pagar de la manera que he hecho toda mi vida".

"RESULTADO MÁS ALLÁ DEL PSOE"

García-Page ha dicho sentirse "querido, respetado" y "absolutamente apoyado por muchísima gente" durante estos cuatro años, agradeciendo a toda la gente que está detrás de este resultado "que va mucho más allá del PSOE, de la izquierda y la derecha, más allá del Gobierno que presido", mencionando en este punto tanto al expresidente José Bono --presente con él en el escenario-- como al expresidente José María Barreda. "No solo no los puedo olvidar sino que no quiero", ha agregado.

"Estoy muy contento de este resultado y no me importa que se note. Quiero honrar a mi tierra y a mi gente como me han honrado hoy con esta mayoría tan importante", ha destacado el socialista, que ha incidido en que el de este domingo es el resultado que más le honra en su vida política, porque en la personal siempre estará el día que nacieron sus hijos, recordando en este punto también a su padre fallecido y a su madre, que no ha podido asistir a la celebración.

"Mirar para adelante solo se puede hacer cuando se sabe de dónde se viene", ha concluido, no sin antes subrayar que aunque el partido las tuvo muy tiesas hace unos años", ha demostrado poner a Castilla-La Mancha por delante y sin ser "nada sectaria". "Gracias a mucha gente que está contenta con que hayamos ganado y que aunque hay mucha gente que no nos ha votado lo celebra, eso nos da una fuerza extraordinaria", ha destacado, incidiendo en un resultado "sin duda ninguna histórico".

"¡QUÉ RESULTADO MÁS BONITO!"

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, entre gritos de 'alcaldesa', 'alcaldesa', ha destacado la "tranquilidad" que da, no solo haber revalidado la Alcaldía, sino tener a Emiliano García-Page en la Junta de Comunidades. "Ya me encargaré yo" de que siga apoyando la ciudad de Toledo, ha avisado.

Previamente, el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, visiblemente emocionado, ha iniciado su intervención aplaudiendo el "resultado histórico" logrado. "¡Qué resultado más bonito!, ha exclamado, convencido de que los socialistas van a "poder gobernar las cinco diputaciones provinciales" y "las siete ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, sin ninguna duda".

Gutiérrez ha dado las gracias a todos los ciudadanos de la región --más de 463.000-- que han confiado en el PSOE y lo han elegido "como mejor opción para gobernar sus anhelos, esperanzas, por una Castilla-La Mancha mejor, que quiere seguir progresando con Page y el PSOE".

El presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha subrayado que con este resultado histórico se han acabado "los dolores de una", en referencia a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, y ha asegurado que este lunes Emiliano García-Page se levantará a las ocho de la mañana para llamar a los sindicatos y los empresarios para que la Comunidad Autónoma avance. También ha felicitado a los "compañeros" que no han logrado el resultado ansiado.