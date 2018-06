Pagazaurtundua pide a Sánchez que ponga "líneas rojas" a la IA antes de modificar la política penitenciaria

Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD y hermana de Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía Municipal asesinado por ETA, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "restablezca líneas rojas" para la izquierda abertzale (IA) antes de modificar la política penitenciaria. En este sentido, le ha reclamado que "desaparezcan los agradecimientos a ETA por haber matado", los recibimientos a los presos como "héroes", y que se cumplan los requisitos de la Ley para la reinserción de los reclusos y su acceso a los beneficios penitenciarios.

En una carta abierta a Sánchez, Pagazaurtundua considera que estas "líneas rojas deben estar presentes en la política del nuevo Gobierno para evitar la impunidad social e histórica". "Como estrategas y manipuladores que son, ETA y su entorno han burlado la letra y el espíritu de las líneas rojas", ha apuntado, en referencia a lo que estableció el Tribunal Constitucional para legalizar a Sortu.

La hermana de 'Pagaza' ha recordado que, en este tiempo, "no han dejado de homenajear a los etarras, no dejan de enaltecer a los terroristas por haberlo sido, ETA no ha condenado el terrorismo, ha equiparado su violencia con la represión legal y legítima del Estado, y equiparan sufrimientos para evitar asumir que mataron por una identidad entendida fanáticamente".

A su juicio, "la piedra angular de la manipulación y estafa es que no aceptan que lo de ETA fue terrorismo". "La estrategia actual de su entorno es, en el fondo, negacionista. Esta estrategia supone una amenaza para la política vasca y española porque la mentira lo contamina todo y, además, supone un daño moral para muchas personas", ha asegurado.

Maite Pagazaurtundua cree que, "si los poderes públicos toleran que las líneas rojas sigan desapareciendo, serán cómplices de la estafa de ETA y su entorno, y pese a las buenas intenciones y la generosidad buscada, no será una política de convivencia, sino de mentira".

"Los lobistas de ETA buscan, no sólo el acercamiento de los presos a cárceles vascas y navarras, sino los beneficios penitenciarios de la reinserción, sin cumplir la ley, sin aceptar que fueron condenados por terrorismo, aunque la ley exige el arrepentimiento", ha añadido.

"PULSO AL ESTADO"

Para la representante de UPyD, ello supone "un pulso político al Estado, aunque lo disimulen". "Ante su disolución, ETA ha legitimado una vez más el asesinato político al pedir perdón sólo a las víctimas que no estuvieran en el 'conflicto', y que equipara su violencia ilegítima con la coacción legal y legítima del Estado de Derecho", ha manifestado.

Por ello, considera que "restablecer las líneas rojas debe ser prioritario para el nuevo Gobierno, antes de cualquier modificación de la política penitenciaria". "Deben desaparecer los agradecimientos a ETA por haber matado, deben cesar los recibimientos como héroes a los presos etarras, debe terminar el enaltecimiento de los terroristas presos en cada fiesta popular porque los niños y niñas reciben el mensaje de que son héroes, y, por supuesto, las reglas para la reinserción y los beneficios penitenciarios deben cumplirse", ha apuntado.

Pagazaurtundua hará llegar, asimismo, a Pedro Sánchez el informe titulado "Anormalidad democrática en el post-terrorismo: Agradecimientos de ETA y homenajes a etarras en el País Vasco", con "un espíritu constructivo".