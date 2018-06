Pablo Iglesias dice que le "consta" que "la vía unilateral no está en la agenda" del Govern de Cataluña

"Me consta que la vía unilateral no está en la agenda y esto no es una opinión, es información", ha sentenciado Iglesias preguntado por este asunto después de que el propio Torra, tras reunirse con él, afirmase que es necesario un nuevo '1 de octubre' en Cataluña para avanzar en su objetivo de independencia.

"Al señor Torra le gustaría que Cataluña no formase parte de España. Ayer le traté de explicar que desde otros valores, con un encaje constitucional diferente reconociendo a Cataluña como nación, podemos compartir un Estado y desde los valores republicanos", ha explicado.

Según ha dicho, "eso va a implicar hablar de muchas cosas en las que no se está de acuerdo", pero hay que "apostar por el carril de diálogo y vías democráticas", ya que "el asunto de Cataluña es grave" y el "problema político en España con la plurinacionalidad y el encaje territorial" también.

En este contexto, se ha referido a la situación de los políticos independentistas en prisión preventiva para reiterar que tiene constancia de "la voluntad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer lo que esté en su mano para facilitar" el acercamiento, "algo que es un principio humanitario de cualquier legislación penitenciaria".

En su opinión, "que los presos puedan estar cerca de las familias, que se pueda hablar con los presos, que formen parte de la interlocución a la hora de solucionar este conflicto es algo muy importante" en lo que hay que "remangarse" para "ayudar a que haya un diálogo".

"Es una vergüenza que Amnistía Internacional tenga que sacar los colores a nuestro país diciendo que aquí hay presos de conciencia. Yo no quiero vivir en un país en el que haya presos de conciencia, quiero vivir en un país en el que va a haber diferencias políticas, en el que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en el que los problemas se pueden solucionar sentándonos todos en la mesa y teniendo altura de Estado", ha comentado.