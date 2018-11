Pablo Iglesias llama a la movilización en las calles y a legislar en el Congreso tras la "humillación" del Supremo

"Es vergonzoso lo que estamos viendo, que la ley no es igual para todos y parece que la banca está por encima de la ley", ha denunciado el líder del partido morado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Por ello, Iglesias ha señalado que la primera reacción debe ser la de la movilización civil, que ya ha sido convocada a una protesta el próximo sábado frente al Tribunal Supremo a las 18.00 horas. "Hay que recordar algo muy importante, que los avances sociales los consigue la gente", ha apostillado.

"HASTA SECTORES CONSERVADORES ESTÁN INDIGNADOS"

"Lo que ha ocurrido es gravísimo, hasta sectores conservadores están indignados", ha enfatizado Iglesias, para añadir que esta decisión también debe llevar necesariamente a los grupos parlamentarios a "tomar una decisión para legislar de una vez en defensa de los usuarios de banca y de la dignidad democrática".

Asimismo, Iglesias ha recordado que su formación presentó una querella por prevaricación contra del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, que ha sido archivada "en tiempo récord". "No entiendo qué tiene que ocultar", ha señalado.

"Lo que vivimos es gravísimo. Que después de que la sala habilitada para tomar una decisión ajustada a derecho, como eso afecta a los bancos, en cuestión de horas se empiecen a producir llamadas y haya una intervención de Luis María Díez-Picazo sin precedentes para cambiarla", ha denunciado.

"La banca no puede estar por encima de la decencia. Los jueces del Tribunal Supremo no pueden estar por encima del derecho, por encima de la ley, no se pueden convertir en servidores de la banca", ha zanjado el secretario general de Podemos.