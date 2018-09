Política

Pablo Iglesias no ve "sensata" la candidatura de Valls porque que "no es de Barcelona" y "no conoce la ciudad"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la candidatura del ex primer ministro de Francia Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona por Ciudadanos para las elecciones municipales de 2019 es "un poco extraña", porque no es ahí y no conoce la ciudad. Además, ha afirmado que en Francia "está muy mal visto".