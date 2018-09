Pablo Iglesias sale en defensa de Sánchez: "Es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ"

"Mi tesis doctoral está accesible en Internet pero es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ y sacar un libro después a partir de ella", ha asegurado Iglesias en un mensaje que ha difundido en Twitter, recogido por Europa Press.

Según el líder del partido morado, esta circunstancia no se puede comparar "con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar", en referencia al trabajo de fin de máster del presidente del PP, Pablo Casado, cuya publicación reclama Iglesias para comprobar si ha sido objeto o no de irregularidades.

QUE CASADO ENSEÑE SU TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Tras la dimisión de Carmen Montón este miércoles como ministra de Sanidad por presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, Podemos ha centrado sus esfuerzos en señalar a Casado, quién cursó también estudios en el mismo instituto que Montón y que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Por su parte, Ciudadanos ha aprovechado para poner sobre la mesa la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Así, el líder del partido naranja, Albert Rivera, ha retado a Sánchez a publicar ese trabajo, sobre el que el que planean desde hace tiempo dudas sobre su verdadera autoría.