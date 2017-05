Pablo Iglesias niega que quiera presionar a Pedro Sánchez, pero espera que "reflexione" y se sume a echar a Rajoy

"Entiendo que ellos están en periodo de reflexión que hay que respetar. No vamos a poner plazos pero seguimos adelante, y yo espero que reflexionen y que lleguen a la conclusión de que España necesita sacar al PP de las instituciones y que nosotros lo vamos a poner fácil", ha asegurado Iglesias en declaraciones a los medios.

Tras señalar que su intención no es "poner presión sobre nadie", el líder de Podemos ha avisado, no obstante, de que "el mensaje de las bases socialistas de ayer fue muy claro", dando a entender que ese mensaje tiene que ver con el rechazo al Gobierno de Rajoy, que ha sido, según Podemos "el eje de la campaña" de Sánchez.

"Nosotros estamos dispuestos a retirar la moción si el PSOE presenta una. Si no, seguiremos adelante", ha afirmado Iglesias. "Lo fundamental nos parece la urgencia de sacar al PP, por eso vamos a seguir trabajando para conseguir apoyos", ha enfatizado.

SI CALLA, PODEMOS SEGUIRÁ

Iglesias ha reafirmado que no quieren dar plazos a Sánchez porque acaba de ser nombrado secretario general y tiene que "pensar". No obstante, la intención de Podemos de seguir adelante con la moción si el PSOE no registra otra y fijaría como fecha tope para que Sánchez dé una respuesta la celebración del debate sobre la moción.

De momento, no hay fecha para el debate, y la decisión es competencia exclusiva de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Aún así, los primeros mensajes que se están cruzando los grupos parlamentarios apuntan a la primera quincena de junio.

De celebrarse esa primera quincena de junio, el debate tendría lugar antes de que el PSOE celebre el fin de semana del 17 de junio su Congreso, del que saldrá el nuevo Comité Federal, que es el órgano que debe tomar decisiones como la de presentar una moción de censura contra Rajoy. Este escenario alejaría la posibilidad de que Sánchez dé a Podemos una respuesta afirmativa a su oferta antes que acabe el plazo para retirar su moción.

ESPERA QUE EL "NUEVO PSOE" QUIERA ECHAR AL PP

Aún así, Iglesias ha insistido en que desde Podemos se lo quieren poner "fácil" a Sánchez. "Espero que el nuevo PSOE comprenda con nosotros que es hora de sacar al PP de las instituciones", ha afirmado el líder del partido morado.

Eso sí, Iglesias tampoco ha dado por hecho el sí incondicional de Unidos Podemos a esa hipotética moción del PSOE, si decidieran dar el paso. "Si el PSOE da un paso adelante y presenta una moción, estamos dispuestos a retirar la nuestra y buscar entendernos con ellos", ha señalado.

"Nosotros estaríamos dispuestos a retirar la nuestra y a presentar un programa alternativo conjunto para sacar al PP de las instituciones", ha apostillado, dando a entender que la negociación de un programa conjunto sería una de las condiciones para apoyar la moción de censura socialista. En cuanto al candidato, Iglesias ha afirmado que entiende que el PSOE tiene derecho a proponer candidato, al ser la fuerza de la oposición con más diputados.