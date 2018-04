Pablo Iglesias acusa al PP de "destruir sin escrúpulos a un ser humano", aunque Cifuentes "tuviera que dimitir"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que aunque Cristina Cifuentes tuviera que dimitir desde hace tiempo por el caso Lezo o el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, no era necesario "destruir sin escrúpulos a un ser humano" como a su juicio ha hecho el PP, con sus "cloacas mafiosas y sus sicarios".

"Lo que hemos visto hoy es fuego amigo. Hemos viso a las mafias del PP eliminando a Cifuentes a partir de la destrucción humana de ella. En política tiene que haber límites. Tenía que haber dimitido por el caso Lezo, por el máster. El problema fundamental no es Cifuentes, es el PP, sus tramas mafiosas, sus tabloides y sus sicarios", ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la publicación de un vídeo de 2011 en el que Cifuentes aparece hurtando dos botes de crema en un supermercado, que ha precipitado su dimisión, y que Iglesias no ha querido comentar, al considerar que "no vale todo".

"NO VALE TODO"

"No voy a entrar a hacer ninguna valoración sobre lo que entiendo que puede ser un trastorno mental de alguien. Creo que hay que tener escrúpulos y que en política no vale todo", ha enfatizado, tras señalar que Cifuentes "debería haber dimitido por otras razones que eran obvias". "El caso Lezo y el del máster eran razones suficientes", ha insistido.

Así, ha señalado que el episodio vivido este miércoles "no es una buena noticia para la democracia", porque implica que las "mafias siguen operando". "El problema no es Cifuentes, sino el PP, sus tramas mafiosas, sus sicarios y sus tabloides", ha recalcado.

Por ello, ha sentenciado que el PP no puede permanecer al frente del Gobierno en Madrid, aunque se ha mostrado poco optimista ante la posibilidad de que Ciudadanos decida dejar de apoyar al PP, porque es "el mejor aliado de los mafiosos". "Es evidente que Ciudadanos trabaja a favor del PP", ha aseverado.

"CIUDADANOS SOSTIENE A LA MAFIA"

"Sostiene a la mafia, es el soporte imprescindible para la corrupción en España. El problema no es Cifuentes, no es Esperanza Aguirre, no es Francisco Granados, no es Ignacio González, no es Miguel Blesa, no es el caso Lezo solamente. El problema se llama PP. El PP es redes mafiosas, sicarios y tabloidoes.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. "Creo que Cifuentes debería haber dimitido hace mucho. Hoy ha caído por fuego amigo, por las cloacas a pleno rendimiento del PP", ha afirmado.

"Nadie que use las cloacas del Estado como forma de Gobierno debe estar al frente de las instituciones en España y tampoco en Madrid. Por eso me parece vergonzoso que Rivera pretenda hacernos creer que hay alguien limpio dentro del PP", ha criticado. "La regeneración no va venir de quien usa las cloacas como forma de gobierno", ha remarcado.