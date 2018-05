Pablo Iglesias cree que el PNV votará a favor de Pedro Sánchez y que la moción de censura saldrá adelante

"Creo que va a salir con los apoyos de nuestro grupo, de los catalanes y del PNV. Pregúntenselo a ellos, pero yo creo que va a salir", ha asegurado en los pasillos del Congreso a preguntas de los periodistas. "Creo que se lo están pensando", ha apostillado después en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press.

HA HABLADO "CON TODO EL MUNDO"

Iglesias ha confirmado que estos días ha hablado "con todo el mundo", con "dirigentes de todos los partidos", incluido el del PNV, Andoni Ortuzar, pero se ha negado a revelar el contenido de dichas conversaciones, y ha insistido en que su convencimiento es fruto de una "sensación".

"Lo percibo. Es una sensación, creo que el ambiente señala que van a votar a favor todos los que deberían votar a favor. Ojalá no me equivoque", ha explicado, al tiempo que ha reiterado que no iba a hacer "comentarios sobre conversaciones privadas con otros líderes políticos". "Pregúntenle a ellos. Yo les puedo manifestar mi posición, que es favorable a la moción", ha recordado.

Entre los líderes con los que ha hablado Iglesias, además de Sánchez, está el de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien está dispuesto a sentarse a negociar a partir del viernes una nueva moción de censura de carácter instrumental que tenga como único convocar elecciones, en el caso de que finalmente fracase la del PSOE.

"Hemos hablado pero tenemos claro que no tiene sentido ponernos a trabajar en serio sobre esa hipótesis hasta el viernes, si fracasa la moción. Yo creo que no va a fracasar y que no va a ser necesario ese escenario. Si fracasara el PSOE, a partir del viernes, hablamos", ha enfatizado.

QUE RAJOY DIMITA DURANTE LA MOCIÓN: UNA "JUGADA MUY SUCIA"

Asimismo, ha criticado duramente otro de los escenario que se han barajado, que pasaría por que Rajoy dimitiera durante el debate de la moción, antes de que esta triunfara. "Creo que esa sería una jugada muy sucia", ha sentenciado. "Estaría haciendo trampas", ha enfatizado.

"Cuando a uno le presentan una moción de censura, tiene que pasar por la censura. Que dimitiera revelaría la desesperación del PP por aferrarse cual garrapatas al poder", ha denunciado el líder del partido morado.

En cuanto a sus preferencias sobre cuándo deberían ser las elecciones en el caso de que triunfara la moción y Sánchez formara nuevo Gobierno, Iglesias se ha negado a dar una fecha por dos motivos: por un lado, porque se trata de una facultad que le corresponde al presidente, y por otro, porque él es partidario de formar un Gobierno "estable", a poder ser de coalición con Podemos, sostenido por más de 150 diputados.

"A nosotros nunca nos parece mal que haya elecciones pero me gustaría ser más ambicioso", ha asegurado, para añadir que, a su juicio, el objetivo de una moción es el de "cambiar al Gobierno" y, por ello, se debe buscar conformar un Ejecutivo lo más estable posible. "Un Gobierno sostenido por una mayoría amplia de diputados, que represente mejor los deseos de los españoles", ha insistido.