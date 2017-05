Pablo Iglesias llama a sacar del Congreso a los "corruptos sin escrúpulos" y carga contra los "traidores"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este sábado, ante miles de personas en la Puerta del Sol, la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy que está impulsando su grupo parlamentario para proteger la "dignidad democrática y de España frente a corruptos sin escrúpulos que creen que se pueden reír de España todos los días desde la tribuna del Congreso" y frente a los "traidores".

"Nuestro pueblo es un pueblo digno que señala a los corruptos y les dice: Fuera de aquí", ha afirmado Iglesias durante su intervención en la concentración con formato de mitin que Podemos y sus socios han celebrado en Madrid para lograr el "triunfo social" de la moción; un objetivo que dan por conseguido, aunque ya saben que su iniciativa no prosperará en el Congreso.

Por ello, Iglesias se ha dedicado durante su intervención a avisar a los "corruptos" de que la moción, aunque no vaya a salir adelante, está "señalando el futuro" y mostrando "una España que se está abriendo paso", y que está por encima, a su juicio, de su Parlamento.

"NOSOTROS NO MENTIMOS. DECIMOS LA VERDAD"

Además, ha aprovechado para apelar a todos los españoles que no les han votado y, aunque no ha citado al PSOE, ha asegurado que su formación no "traiciona" a su gente. "Nosotros no mentimos, decimos la verdad", ha asegurado, a unas horas de que los socialistas cierren este domingo sus primarias en las que elegirán a su próximo líder.

"Quiero dirigirme a todos esos millones de españoles que no nos han votado. No podemos construir el cambio nosotros solos, pero hay una mayoría social en este país que quiere echar al PP", ha defendido. "Tendemos la mano a esa parte del país que no confía en nosotros para decirles que la esperanza tiene que derrotar al miedo", ha enfatizado, en clave claramente electoral.

"Esta moción la vamos a ganar con la sociedad civil. Este país es mejor que su Parlamento y estamos señalando el futuro", ha reivindicado en otro momento de su intervención el que será el candidato de la moción de censura con la que tratará, previsiblemente sin éxito, de sustituir en La Moncloa al "saqueador profesional", Mariano Rajoy.

Iglesias también ha alertado de que sus adversarios políticos van a tratar de "invisibilizarles", pero ha asegurado que sus esfuerzos serán en vano porque sólo su partido tiene, a su juicio, "un proyecto de país". "Estamos listos", ha sentenciado.

"NOS VAN A TRATAR DE CALLAR"

"En esta moción, aunque nos van a tratar de callar y van a poner toda su maquinaria ideológica para tratarnos de invisibilizar, vamos a demostrar que hay una España que viene", ha avisado durante un discurso en el que ha mencionado en numerosas ocasiones la palabra 'España'.

Iglesias ha sido el último en intervenir en una concentración con formato de mitin que ha durado más dos horas y media y que ha congregado a miles de personas que, sin embargo, no han llegado a desbordar completamente la Puerta del Sol, ya que la zona más lejana al escenario, donde desemboca la calle Alcalá, ha quedado relativamente despejada.

Antes de Iglesias, han tomado la palabra los principales dirigente de las fuerzas que impulsan la moción, que se han ido intercalando con representantes de la sociedad, como una publicista desempleada, un bombero, un militar retirado, una 'espartana' de Coca-Cola, una taxista autónoma, un estibador o una médico de la Sanidad Pública. No ha intervenido el secretario de Análisis Estratégico y ex número dos, Íñigo Errejón.

"UN PUEBLO LLEVANDO EN VOLANDAS A PABLO A LA MONCLOA"

"Somos un pueblo llevando a Pablo en volandas a La Moncloa en 2020", ha asurado el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado. Por su parte, la portavoz en el Congreso, Irene Montero, ha defendido que esta moción "es un paso de gigante para construir la alternativa", aunque no vaya a salir adelante en el Congreso, "el último escondite del PP".

"El PP amenaza la construcción de la democracia, que no la trajo de Manuel Fraga, Adolfo Suárez ni Santiago Carrillo. La trajeron loa hombres y mujeres que lucharon en la calle", ha reivindicado el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

A su vez, los portavoces de las confluencias catalana y gallega, Xavier Domènech (En Comú Podem), y Antón Gómez-Reino (En Marea), ha defendido la "fraternidad" como cuestión clave en ese nuevo proyecto de país.

"Distintas son las hablas pero igual es el anhelo de la justicia, democracia y libertad de poder decidir de una vez todos nuestro futuro", ha afirmado Domènech, quien ha señalado la moción ya la han ganado, al no "doblegarse". "Ya no estamos en fase de resistencia. Estamos en fase de victoria. Estamos preparados para gobernar", ha defendido Gómez-Reino.