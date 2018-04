Pablo Iglesias afirma que "se nota que Pablo Casado sabe de lo que está hablando" y "no deja muy bien" a Cifuentes

"Yo vengo del mundo de la universidad y se nota que Pablo Casado sabe de lo que está hablando. Habla de la suficiencia investigadora, de los antiguos diplomas de acceso al doctorado, recuerda incluso las sábanas de color rosa que son los resguardos... Creo que no está dejando muy bien a su compañera de partido Cristina Cifuentes", ha comentado.

En una entrevista con TVE recogida por Europa Press, ha incidido en que el escándalo en torno al máster de Cifuentes "es enormemente grave porque hay mucha gente que tiene que esforzarse mucho para pagar a sus hijos un máster" y "muchos estudiante que tienen que poner copas" para costeárselo.

Para Iglesias, "no es un problema de creer o no creer" a Casado y a Cifuentes, sino de evidencias. "Para tener un máster tienes que presentar una tesis de máster, que antes llamábamos tesina (...) Cualquiera que ha hecho una tesis suele estar muy orgulloso de su trabajo y cuando le preguntan por eso saca el tocho de páginas. En el momento en que Cifuentes no ha hecho eso, creo que no hay más que discutir", ha apuntado.

En su opinión, "es una vergüenza que algunos por ser del PP parezca que les regalan las notas" y también lo es que Ciudadanos, "que lucha contra la corrupción, esté sosteniendo a Cifuentes igual que sostiene a Rajoy".

Considera que la solución no es, como pide la formación naranja, que otro 'popular' releve a Cifuentes, porque "el problema del PP no son los nombres, el problema es el PP". Considera así que deberían apoyar la moción de censura presentada por el PSOE en la Asamblea de Madrid.

"Ciudadanos tendrá que explicar por qué no apoyan una moción de censura que es técnica y serviría para que hubiera un gobierno que nos llevara hasta las próximas elecciones. Tiene pocas excusas para no apoyar esta moción", ha añadido Iglesias, para incidir en que cuando dicen que son "implacables" contra la corrupción "suena a risa".