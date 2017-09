Pablo Casado señala que "la vida va a seguir igual" en Cataluña y España porque "no hay nada que negociar"

En este sentido, ha incidido en que el Gobierno central va a "proteger" la nación "sin ningún tipo de complejo, con absoluta firmeza y con absoluta moderación" ante los "disparates" en una Cataluña en la que los separatistas "no están dispuestos tampoco a ceder nada" pese a que, según ha dicho, éstos "ya están absolutamente deslegitimados para ser interlocutores de la ciudadanía catalana".

Durante su intervención este sábado en Badajoz en el XI Congreso Regional de NNGG de Extremadura, Casado ha lamentado al mismo tiempo las "imágenes que parecían de otro tiempo" que se están registrando en los últimos días en Cataluña, con "jóvenes que presentan demasiada naftalina, demasiado odio, demasiado rencor", y ante lo cual "es importante que todos los catalanes sepan que sí que hay un ente, un gobierno, una nación legitimada para representarles a todos, que es el Gobierno de España".

Al respecto, ha citado que parecen imágenes de "otra época" aquellas en las que "se habla del Franquismo y de recuperar libertades que jamás se habían perdido y que mucho costó en toda España conquistar", y que están alimentadas, ha dicho, por un nacionalismo que "está en otra época" y que "necesita retrotraerse a tiempos oscuros para justificar su oscuridad" y "para seguir justificando su incapacidad para resolver ningún problema", así como "envolverse en banderas que ya habían caído para ocultar su corrupción".

"Cuando el estado de derecho representado de forma prudente pero firme por el presidente de nuestro partido dice 'no os va a salir gratis', cuando el estado de derecho dice 'hasta aquí hemos llegado, se acabó la broma, si seguís incumpliendo la ley la justicia actuará contra vosotros como cualquiera que incumpla la ley, sea la tributaria, la penal o la mercantil' no es crispar, es defender los derechos y las libertades de aquel pueblo supuestamente reivindicado pero que en el fondo está siendo oprimido... Es puro Despotismo Ilustrado", ha dicho Pablo Casado.

DESPOJAR DE DERECHOS

Ha criticado también que los nacionalistas y secesionistas "hablan en nombre del pueblo, de su pueblo, de su minoría, la ruidosa, pero lo que hacen es despojar al pueblo de cualquier derecho, de cualquier capacidad de tener una oposición parlamentaria, de cualquier capacidad de tener una prensa que haga hecho de sus denuncias, de cualquier capacidad para tener partidos enfrente que denunciemos esos disparates".

"Hablan del pueblo y se arrogan una representatividad de un pueblo que las urnas le negó dos veces en apenas tres años. Unas elecciones supuestamente plebiscitarias que no ganaron en votos, y que fueron insuficientes en escaños para cambiar la legislación que ellos querían cambiar según sus propias normas, que era el Estatuto de Autonomía", ha dicho.

"Un pueblo que en otra ocasión, en un referéndum fallido como el 9N también le dio la espalda. Y un pueblo que evidentemente por la incapacidad logística y por la ilegalidad declarada tampoco tiene nada de lo qu3e opinar mañana", ha dicho.

MENSAJE

Ante esta situación, durante su intervención, el 'popular' ha lanzado el mensaje "muy sencillo" y "muy tranquilizador" de que "mañana en Cataluña no va a pasar nada" y de que "mañana en España la vida va a seguir igual", puesto que "mañana los catalanes van a seguir siendo catalanes, españoles y europeos porque hay un gobierno que defiende sus libertades y sus derechos".

En este sentido, ha insistido en que "mañana no hay nada que celebrar porque no hay nada que reivindicar, porque ninguna libertad se había perdido hasta que los independentistas el 6 y 7de este mes aniquilaron cualquier tipo de oposición en el Parlament, pisotearon la Constitución y pisotearon el Estatuto de Autonomía".

"Mañana lo único que puede haber es el cumplimiento de la ley, la garantía de la libertad de la gente para seguir con su vida, y por supuesto la reafirmación de que vivimos en una gran nación, que es de las más descentralizadas del mundo, que ha incrementado su renta 12 veces en lo que va de democracia, una nación que es ejemplo de autogobierno incluso para los estados federales más descentralizados del mundo, una nación que vamos a proteger sin ningún tipo de complejo, con absoluta firmeza y con absoluta moderación", ha recalcado el 'popular'.

También ha dicho que "pasado mañana la vida también seguirá igual" porque "el día 2 no hay nada que negociar porque no hay nada que podamos ceder y porque parece ser que ellos no están dispuestos tampoco a ceder nada", y "sobre todo porque ya están absolutamente deslegitimados para ser interlocutores de la ciudadanía catalana".

SIN REPRESENTATIVIDAD

"En el momento en el que la Generalitat y sus dirigentes pisotearon sus propias normas, la Constitución que votaron en un 90 por ciento su pueblo y el Estatuto que votaron algunos menos pero también a propuesta suya, no están legitimados para representar a nada y a nadie", ha dicho Casado, el tiempo que ha subrayado que es "importante" que "todos los catalanes sepan que sí que hay un ente, un gobierno, una nación legitimada para representarles a todos, que es el Gobierno de España".

Al mismo tiempo, ha defendido que las nuevas generaciones están "más legitimados que nadie" a pedir que "pase esa página oscura ya" propiciada, ha dicho, por los nacionalistas y los separatistas, así como a pedir que "no se puede seguir alimentado ese rencor y ese odio".

"Estamos mejor juntos, este sistema está perfectamente en vigor, aquí cabe todo el mundo, que aquí podremos hablar de lo que se habla con Extremadura y de lo que se habla con Aragón, con Cantabria o con Galicia, de lo que siempre hemos hablado, con la interlocución que todos tenemos", ha señalado el 'popular', quien ha abogado por "opinar" a través de unas elecciones autonómicas en Cataluña.

"Y si quieren opinar y si quieren votar lo podrán hacer en las elecciones autonómicas cuando consideren, que ya va siendo hora, en dejar paso a alguien más honesto, más cualificado y más responsable", ha defendido Casado, quien ha apuntado que hasta entonces hay que dejar "muy claro" que el "en el AND" del PP "por encima de cualquier política sectorial, económica, internacional es la defensa de España".

"Este partido fue parido para defender a España, parido en democracia, un partido que nace en democracia sólo para servir a España y a los españoles, sólo para decir que representa a una nación de ciudadanos libres e iguales, no de territorios, sólo para decir que no admiten diálogos interterritoriales, sino diálogos con personas", ha señalado.

"Sólo para decir que no cree en supremacismos ni en xenofobias ni nacionalistas ni populistas sino que cree en la libertad, grande libertad de cada persona para tener sus propias convicciones, su propia ideología, y poder manifestarla libremente con el voto poderoso en las elecciones dentro de la ley... Sólo para decirle a todos los españoles que pueden confiar en nosotros, sobre todo en los peores momentos", ha espetado Casado, quien ha recalcado que el PP "es el partido que va a sacar de este atolladero a todos nuestros amigos catalanes", ha dicho.

"Somos un partido centrado y moderado en centrar a este país, y no os dejéis manipular y no os dejéis crispar, porque somos más y tenemos la razón", ha concluido ante los asistentes al XI Congreso Regional de NNGG de Extremadura.