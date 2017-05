PÚNICA. LA AUGC PIDE A CIFUENTES EL “MÁXIMO RESPETO” AL TRABAJO DE LA UCO

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el “máximo respeto” al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sugiere su imputación en el ‘caso Púnica’ por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea madrileña.

Así lo indicó, en declaraciones a Servimedia, el secretario de Comunicación de la AUGC, Juan Fernández, ante las críticas de Cifuentes a este documento, en el que, en opinión de la presidenta regional, “se emiten juicios de valor sin relevancia jurídica”.

La UCO emitió un informe al juez Eloy Velasco en el que sugería la imputación de Cifuentes por presunta prevaricación y cohecho en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a una empresa del expresidente de la asociación de empresarios madrileños Arturo Fernández.

“La clase política debe de dar ejemplo y debe de poner en valor el trabajo que lleva a cabo la Guardia Civil”, sostuvo Fernández, quien agregó que el Instituto Armado se dedica solamente a “investigar donde existan sospechas”, pero “siempre bajo la tutela y el amparo judicial, que finalmente es el que dictaminará si hay causa o no la hay”.

Cifuentes ha afirmado, en declaraciones a la prensa, que ella siempre ha respetado el trabajo de la UCO, pero que eso no es óbice para opinar que en esta unidad, que “está formada por personas, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se puedan

cometer errores",

DEMAGOGIA

Fernández considera que “esas declaraciones no son válidas”. El dirigente de la AUGC cree que con estas palabras Cifuentes “lo que hace es sacar un poco esa demagogia para salir de las críticas que ha realizado e intentar, encima, verter todas las sospechas sobre la persona que lo ha redactado”.

“Hay toda una cadena de mando que supervisa ese trabajo y es el trabajo de una unidad entera”, explicó Fernández.

“Lógicamente, al final es una persona quien lo redacta, pero esa persona no son nombres y apellidos. Lo hace en nombre de la Guardia Civil y de la institución y, en este caso, de la UCO”, zanjó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso