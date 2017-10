CATALUÑA. RAJOY RECLAMA A PUIGDEMONT “SENSATEZ Y EQUILIBRIO” O EL GOBIERNO SE VERÁ “OBLIGADO” A ACTUAR

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que actúe con “sensatez, equilibrio y ponga por delante los intereses generales de todos los catalanes” para que el Ejecutivo central no se vea “obligado” a responder con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al responder al diputado del PdeCat Jordi Xuclà, que le recriminó no haber aceptado la reunión propuesta por el mandatario catalán y que en España a día de hoy existan “presos políticos”. “¿Cree que así se van a resolver los problemas?”, preguntó a Rajoy.

“Sinceramente, creo que el Gobierno ha actuado con moderación y con prudencia, y se me ha criticado por eso, y pienso que con sensatez”, sentenció Rajoy, para acto seguido criticar que los responsables de la Generalitat hayan “liquidado” la Constitución y hayan progatonizado “lo peor del parlamentarismo español” al aprobar las ‘leyes de desconexión’.

A 24 horas de que expire el segundo plazo del requerimiento que Rajoy ha hecho a Puigdemont por la vía del artículo 155, le pidió que actúe “con sensatez, con equilibrio y ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos”. “No es tan difícil responder a una pregunta: ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña?”.

En el caso de que se constate que se ha declarado la independencia, prosiguió Rajoy, el Gobierno está “obligado”, porque así lo dice la Constitución, a actuar. Si Puigdemont dijese que no ha hecho una declaración unilateral de independencia, aseguró que “podremos hablar aquí, en el Parlamento”.

Por ello, el jefe del Ejecutivo recomendó a los parlamentarios del PdeCat hacer un “esfuerzo” para “convencer” a Puigdemont de que “no cree más problemas” o se enfrentará a las “decisiones” que tome el Gobierno, como la aplicación del 155, y que “sería mejor no hacerlo”.

Xuclà acusó a Rajoy de “negar una realidad” que es “más fuerte” que él y le avisó de que poner en marcha el 155 sería “un fracaso de la política y del diálogo y un grave error” que “no va a resolver el contencioso”. Además, consideró que su aplicación “efectiva” es “más que dudosa y difícil”.

“Ustedes incendian la realidad con mentiras sin paliativos”, señaló el diputado independentista, antes de exigir el cese del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ya que “mintió vilmente diciendo que en las escuelas de Cataluña no se enseña lengua castellana”, cuando “es un tema muy sensible” y el sistema educativo catalán educa “en libertad”.

