CATALUÑA. PUIGDEMONT DARÁ UNA RESPUESTA “ELABORADA Y CON CONTENIDO” AL REQUERIMIENTO

- Agotará el plazo fijado y no dará réplica hasta mañana a primera hora. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ofrecerá una respuesta “elaborada y con contenido” al requerimiento que le hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique si declaró o no la independencia de Cataluña en el Pleno que se celebró en el Parlament el pasado 10 de octubre.

Así lo transmitieron a Servimedia fuentes del gabinete de Puigdemont, que precisaron que se ha estado trabajando concienzudamente en esta respuesta desde el pasado jueves por la tarde, cuando se recibió en el Palau de la Generalitat el requerimiento que le hizo el Gobierno central por la vía del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont contestará antes de mañana a las 10.00 horas, momento en el que expira el plazo, y dará una respuesta “elaborada y con contenido”. Además, las fuentes consultadas descartaron que la respuesta del mandatario catalán vaya a ser una copia del diario de sesiones del Parlament.

El pasado martes por la tarde, Puigdemontn dijo ante el Pleno de la Cámara autonómica que asumía el “mandato” del pueblo para que Cataluña sea un Estado independiente, pero acto seguido suspendió los efectos de la declaración con el objetivo de emprender un diálogo y abrir la puerta a una negociación que haga viable la secesión con el resto de España.

ACABAR CON LA "AMBIGÜEDAD"

Para Moncloa, esta “ambigüedad” debe ser aclarada por el propio Puigdemont, al que piden que confirme si hizo o no una declaración unilateral de independencia (DUI). Además, le conceden otros tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para rectificar y retornar a la legalidad vigente en el caso de que reconozca haber declarado la independencia.

Si niega la independencia, ni siquiera se activará la segunda fase del requerimiento que ha hecho el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. Moncloa insiste en que se debe aclarar la confusión generada después del Pleno del pasado martes en Cataluña y, para ello, reclama a Puigdemont que dé una respuesta clara y nítida porque, de lo contrario, se interpretará que ha hecho una DUI.

Pese a que el Gobierno central le pide que responda con un “sí” o un “no”, Puigdemont y su equipo siguen trabajando en aportar “contenidos” en la réplica que harán llegar mañana a primera hora y creen que “hay poco margen, pero lo hay” para el diálogo que propuso cuando suspendió los efectos de la declaración.

