CATALUÑA. PUIGDEMONT, DE RESPONDER, INSISTIRÁ CON “VEHEMENCIA” EN SU PROPUESTA DE DIÁLOGO

- Descartan en este momento convocar elecciones autonómicas . El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, baraja no responder al requerimiento del Gobierno en el segundo plazo que expira este jueves a las 10.00 horas aunque, si finalmente lo hace, contestará con una reiteración “vehemente” para encauzar el diálogo entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la Generalitat.

Desde la Generalitat se muestran dispuestos a mantener abierta hasta el final su oferta de diálogo con el Gobierno después de que el presidente autonómico declarara la pasada semana la independencia en Cataluña para, acto seguido, suspender sus efectos.

Aunque en estos momentos estén barajando la posibilidad de no contestar a este segundo plazo del requerimiento, fuentes de la Generalitat señalan a Servimedia que, de hacerlo, se “insistirá” de forma “más vehemente” en la necesidad de negociar.

Desde el Govern subrayan que su intención es tener la mano tendida “pase lo que pase” a partir de la próxima semana, cuando el Senado podría aprobar la puesta en marcha de las medidas que el Gobierno decida en virtud del artículo 155 de la Constitución. “No nos vamos a rendir”, avisan las mismas fuentes.

Ante la insistencia del Ejecutivo de Rajoy de que el diálogo ha de producirse en el Congreso de los Diputados, donde Moncloa considera que están los “mediadores” de la soberanía española, desde las filas independentistas sostienen que la sesión se convertiría en un “espectáculo” en el que los distintos grupos parlamentarios harían defensas “maximalistas” y “teatrales” del conflicto catalán.

Con todo, reprochan al Gobierno que no esté dispuesto a mantener encuentros “discretos” o “fuera de los focos” cuando el bloque independentista sí estaría a favor de llevarlos a cabo. Piden así una “oportunidad” al diálogo para llegar a una solución política que dé respuesta a la situación actual.

Desde la Generalitat descartan en este momento que Puigdemont convoque elecciones autonómicas antes de aplicarse definitivamente el 155 porque, según fuentes próximas a ERC, sería preferible que el Gobierno forzara unas elecciones a convocarlas desde el Ejecutivo autonómico.

