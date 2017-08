ATENTADOS. PUIGDEMONT REIVINDICA LA CAPACIDAD DE LOS MOSSOS PARA COMBATIR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, reivindicó este viernes la capacidad de los Mossos d´Esquadra para afrontar la amenaza global del terrorismo internacional.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, confirmó que al menos uno de los terroristas sigue huido y, si bien no hay datos que indiquen que tiene capacidad de atentar, teniendo en cuenta el perfil de ese tipo de "personajes" hay que dar por hecho que tiene "voluntad de hacer daño".

Aunque quedan "algunos flecos", subrayó que la tarea de la policía autonómica está siendo "muy buena, muy intensa", y se mostró por ello convencido de que en las próximas horas "va a continuar habiendo resultados".

En ese sentido, quiso poner en valor la acción de los Mossos en Cambrils que consiguieron "neutralizar a cinco elementos que tenían capacidad de hacer otra masacre" como la de Barcelona y que, según apunta la investigación, formaban parte del "mismo operativo" que había atentado en La Rambla.

Preguntado por si va a cambiar sus prioridades y a aparcar el proceso soberanista, respondió que no cree que tenga "absolutamente nada que ver" y aseguró que lo que no va a cambiar es la política de seguridad pública de la Generalitat y su compromiso de "empoderar al máximo" a su policía para que prosiga con la "excelente" tarea que realiza.

Destacó, en ese sentido, que "no es de recibo" tener una alerta 4 por amenaza terrorista y que desde el Estado se impugne la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos o se pongan trabas a su presencia en organismos internacionales en los que se intercambia información.

Juzgó "literalmente miserable" que se mezcle lo que está ocurriendo en Cataluña tras los atentados con las críticas al proceso soberanista, y destacó que Barcelona "no es la primera ciudad" europea en la que se perpetra una "masacre de estas características" y se respetan las políticas de sus gobiernos.

Dejó claro que la Generalitat no va a renunciar a combatir "con el máximo compromiso" el terrorismo internacional y por ello seguirá insisitiendo en la necesidad de que los Mossos cuenten con todos los instrumentos posibles en esa lucha. Están demostrando, dijo, que son una policía "capacitada por vocación, por capacidad y por preparación" para afrontar esa ameneza.

Resulta "muy desagradable", concluyó, que en un momento "de dolor" en el que la prioridad son las víctimas de los atentados y preservar la seguridad de los ciudadanos, "se aproveche para hacer política de este nivel, que no comparte en absoluto la mayoría de la ciudadanía de Cataluña".

