(AVANCE) EL GOBIERNO AVISA A PUIGDEMONT DE QUE EL REFERÉNDUM “NO VA A REALIZARSE” Y LE INSTA A ACUDIR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El Gobierno insistió este viernes en su advertencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que el referéndum de autodeterminación “no va a realizarse” y le pidió que en vez de “gastar energías” en esta propuesta se centre en “resolver los problemas de los ciudadanos” en foros como la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.

Así lo expresó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde evitó opinar sobre “futuribles”, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé tomar el control de los Mossos d’Esquadra en el caso de que se produzca la convocatoria definitiva de un referéndum en Cataluña que plantee la independencia.

“Quiero dejar claro que en España ese referéndum no cabe. Ese referéndum, por tanto, no va a realizarse”, sentenció Méndez de Vigo, al tiempo que constató que “ganaríamos todos mucho si en vez de gastar energías hablando de este tipo de cosas nos dedicáramos a resolver los problemas de los ciudadanos”.

Una “buena ocasión” para hacerlo, prosiguió, es participar en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el 17 de enero en el Senado, donde se tratarán temas “enormemente importantes” para resolver los problemas de la ciudadanía. “Alguno puede entender que no asistir es no interesarse por los problemas de la gente”, advirtió.

