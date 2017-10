CATALUÑA. RIVERA ALERTA DE QUE PUIGDEMONT TIENE LA “COARTADA PERFECTA” PARA UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este domingo de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, utilizará lo sucedido durante el 1-O como la “coartada” y la “escenografía perfecta” para declarar la independencia unilateralmente.

Rivera hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Barcelona acompañado por la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas, justo después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diera explicaciones en el Palacio de la Moncloa sobre las actuaciones del Estado de Derecho para impedir la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña.

El líder de Ciudadanos constató que lo sucedido hoy es un “día triste para la democracia española, para los catalanes y para el conjunto de los españoles”, al tiempo que mostró su preocupación por el “golpe de Estado” perpetrado por la Generalitat de Cataluña.

Acusó a Puigdemont y al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como “responsables directos” de los altercados y deseó una “pronta recuperación” a los heridos porque lo sucedido “no beneficia a nadie”.

Certificó el “fracaso” del presidente de la Generalitat por “dividir” y “fracturar” a una sociedad “avanzada” y “de progreso” como la catalana. No obstante, llamó la atención sobre el hecho de que Puigdemont utilizará el 1-O como la “coartada” y la “escenografía perfecta” para declarar unilateralmente la independencia.

Por ello, reiteró el compromiso de Ciudadanos con la defensa del Estado de Derecho y la democracia y se dirigió a los catalanes que no han acudido a votar para decirles “no estem sols. Estem con vosaltres. Soy uno de los vuestros”.

También reafirmó su apoyo al Gobierno y al Poder Judicial para “defender la democracia desde la democracia”.

Rivera exigió a Puigdemont que convoque elecciones “de verdad” y con “censo oficial, colegios abiertos” para que los catalanes puedan elegir a quien lidere un “proyecto común”, ya que el presidente de la Generalitat, dijo, ha quedado “inhabilitado políticamente”.

Reconoció que no comparte el “diagnóstico” del PP y del PSOE y les acusó de haber minusvalorado “la fuerza del populismo y del nacionalismo” y de haber convertido a Artur Mas, Jordi Pujol y José Luis Carod Rovira en “hombres de Estado”, cuando su plan era “romper la democracia en España”.

A pesar de ello, dijo que los partidos constitucionalistas tienen la oportunidad de aprovechar la sucedido el 1-O para “no repetir los errores cometidos desde hace 35 años” y “levantarnos de las cenizas”.

Por su parte, Arrimadas abundó en el hecho de que Puigdemont cuenta con la “coartada perfecta” para convocar la independencia y dijo que éste está “inhabilitado” por “no respetar a la mitad de los ciudadanos e instituciones catalanas” ni las leyes y el ordenamiento jurídico español.

Por ello, exigió la convocatoria de elecciones autonómicas para alzar en el poder a una alternativa al nacionalismo, que, a su juicio, es la antítesis del proyecto europeo.

