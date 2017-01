EL PP ASEGURA QUE PUIGDEMONT ESTÁ INCURRIENDO EN UN “RIDÍCULO” INTERNACIONAL “PÚBLICO Y NOTORIO”

El PP subrayó hoy que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está recibiendo un “portazo” de las instituciones europeas porque no se prevé que haya representación oficial en la conferencia que pronunciará mañana en el Parlamento Europeo. Según el partido de Rajoy, el mandatario catalán está haciendo un “ridículo” internacional “público y notorio”.

Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

“Lo que está recibiendo es el portazo de las instituciones europeas con cada vez más apoyo de las fuerzas de extrema derecha”, señaló, al tiempo que constató que no se trata de una actividad ni institucional ni oficial. “Lo que pretende es una especie de Brexit, que una parte fundamental de España salga de la Unión Europea (UE), criticó.

“¿Con quién pretende la hipotética república catalana relacionarse después de un hipotético e imposible referéndum de autodeterminación?”, se preguntó Casado antes de asegurar que la hoja de ruta de ruta de Puigdemont no es más que una “huida hacia delante hacia un callejón sin salida”.

Dicho esto, el vicesecretario popular sentenció que “por mucho que inviertan en embajadas y en propaganda, el ridículo internacional de Puigdemont es público y notorio”.

Previamente, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró que en Bruselas “cada vez se entiende menos” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quiera plantear “un nuevo 'Brexit'” a España y a la UE y subrayó que su visita de mañana al Europarlamento es “de forma particular” y, por tanto, podría haberse celebrado “en un bar” en vez de haber “alquilado” una sala de esta institución para tal fin.

González Pons recalcó que se trata de un acto “dentro” del Parlamento Europeo, aunque no “del” Parlamento Europeo. “Han alquilado una sala en el Parlamento Europeo y lo van a hacer en una sala como podrían hacerlo en una cafetería, porque no va a haber ninguna autoridad presente ni se trata de un acto institucional”, sentenció.

Por último, subrayó que el grupo de Nigel Farage y el de Marine Le Pen cada vez “reciben con más alegría todos los movimientos” que hace Puigdemont desde Cataluña, dado que “un 'Brexit' como el de Gran Bretaña en Cataluña ayudaría a romper una Unión Europea que en este momento no está pasando por su mejor instante”.

