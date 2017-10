(AVANCE) CATALUÑA. PUIGDEMONT NO CONVOCA ELECCIONES AL NO DARSE LAS "GARANTÍAS" PARA CELEBRARLAS CON NORMALIDAD

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció este jueves que no va a convocar elecciones, pese a habérselo planteado, porque no se dan las "garantías" para celebrarlas con normalidad.

Puigdemont hizo una declaración en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat en la que comunicó esta decisión, tras haber adelantado la contraria al Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán y al grupo parlamentario de Junts pel Sí.

En su comparecencia, dijo que finalmente ha decidido no ejercer su competencia de convocarlas a punto de expirar su mandato como consecuencia de la aplicación del artículo 155, pese a habérselo planteado, y trasladó al Parlament la responsabilidad de decidir qué hará con el resultado del referéndum del 1 de octubre y la intervención de las instituciones catalanas por dicha aplicación.

El presidente catalán apuntó que su intención era agotar todas las posibilidades para buscar una vía dialogada para resolver un conflicto político, y para ello llegó a pensar en convocar elecciones catalanas, "siempre y cuando se dieran las garantías que permitiesen su celebración con garantías de normalidad"; circunstancias que no se han dado, a su juicio, por insistir el Estado en la tramitación del artículo 155 de la Constitución.

