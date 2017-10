CATALUÑA. EL PP CREE QUE PUIGDEMONT ACTÚA COMO UN "TRILERO" Y DEFIENDE RESPONDER CON “CONTUNDENCIA Y MODERACIÓN”

Google Plus

El PP aseguró hoy que es propio de “trileros” el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que declara la independencia de Cataluña y la suspende para negociar, algo a lo que los populares están convencidos de que el Estado responderá con “contundencia y moderación”.

Así lo aseguró este miércoles Fernando Martínez Maíllo, coordinador general de los populares, a su llegada al Congreso para la sesión de control, cuyo comienzo se retrasó de nueve a once de la mañana para que el Consejo de Ministros estudie el anuncio de Puigdemont.

A este respecto, Maíllo dijo que el hecho de que el presidente de la Generalitat anuncie la secesión de Cataluña y seguidamente la suspenda supone que el independentismo está “acorralado”.

El dirigente del PP sostuvo que Puigdemont reacciona de esta forma ante la evidencia de que no tiene escapatoria, porque “desde hace mucho tiempo está cometiendo ilegalidades” y porque ha tomado “un camino que no lleva a ninguna parte”.

Añadió que también está bloqueado por el hecho de que ha visto cómo muchos ciudadanos de su comunidad “salieron a las calles para defender su derecho a ser catalanes y españoles”, en referencia a la manifestación del pasado domingo en Barcelona.

Ante esta situación, Maíllo dijo que el presidente del Gobierno catalán ha optado por la estrategia nacionalista de recurrir a “las ambigüedades, los trucos, la farsa”, que es “típico de trileros”.

Frente a este planteamiento, dijo que “desde luego el Estado tiene que reaccionar y seguro que con contundencia, moderación y también con la unidad de los partidos constitucionalistas”.

