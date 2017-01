PUIGDEMONT Y URKULLU DEDICARÁN LA JORNADA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES A REUNIR A SUS GOBIERNOS

Google Plus

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el del País Vasco, Íñigo Urkullu, dedicarán la jornada de este martes, en que se celebra la Conferencia de Presidentes en el Senado, a reunir a sus respectivos gobiernos autonómicos.

Según informaron a Servimedia desde el Ejecutivo vasco y del catalán, ambos gabinetes se reunirán desde primera hora del día en Vitoria y Bilbao con la asistencia de los distintos consejeros.

Las fuentes consultadas también coincidieron en apuntar que ambos gobiernos autonómicos se reúnen habitualmente los martes, a diferencia, por ejemplo, del Ejecutivo nacional, que se reúne los viernes en La Moncloa.

No obstante, desde el Gobierno vasco se indicó que en otras ocasiones en las que el lehendakari ha tenido una cita importante un martes, la reunión semanal del Gabinete se ha trasladado a otro día, como el lunes.

Con independencia de las citas fijadas en las agendas, tanto Puigdemont como Urkullu han expresado públicamente que no acudirán a la Conferencia de Presidentes al entender que sus respectivas autonomías deben tener un trato diferenciado por parte del Gobierno central.

DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA

De hecho, está previsto que próximamente el presidente Mariano Rajoy reciba en La Moncloa a Puigdemont, algo que se producirá coincidiendo con los encuentros que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría está manteniendo en Cataluña para atender asuntos de interés para esta comunidad al margen del referéndum independentistas que reclaman diversos partidos.

La Conferencia de Presidentes en la que no estarán presentes los presidentes vasco y catalán se iniciará con la llegada de los Reyes al Senado a las nueve de la mañana, tras lo cual se efectuará una foto de familia. A las 9,45 se iniciará formalmente el encuentro, que incluye diversas reuniones y que culminará por la tarde con la presentación de los acuerdos que se alcancen y declaraciones de los presidentes autonómicos.

Al mismo tiempo, Puigdemont dará este lunes por la tarde una conferencia en el Teatro Romea de Barcelona. La intervención tendrá por título “2017, un año clave para el futuro de Cataluña”.

Este presidente catalán estará acompañado por diversos miembros de su gabinete, entre ellos los consejeros de Salud, Antoni Comín; de Interior, Jordi Jané; de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; de Cultura, Santi Vila; y de Justicia, Carles Mundó.

