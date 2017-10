CATALUÑA. ICETA PIDE A PUIGDEMONT QUE CONVOQUE ELECCIONES AUTONÓMICAS COMO "SALIDA AL PROBLEMA QUE TENEMOS"

El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, pidó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que convoque elecciones autonómicas como "salida al problema que tenemos" y le reprochó que anuncie que asume la independencia para luego aplazarla en el tiempo "sine die".

Iceta respondió con estas palabras a Puigdemont después de que éste anunciara ante el Parlamento de Cataluña que asume el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre y el mandato de declarar la independencia, pero que deja en suspenso esa decisión con el propósito de abrir un diálogo y buscar un acuerdo que haga posible la secesión del resto de España.

A su juicio, Puigdemont debería asumir "la responsabildiad de decir que este Parlamento no ha declarado la independencia" tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y por eso le propuso que "la salida al problema que tenemos sólo pueden ser unas elecciones al Parlament en la que todos puedan votar con garantía y con la posibilidad de optar por proyectos políticos diferentes".

Iceta recriminó al presidente de la Generalitat que "asume un mandato" de un referéndum ilegal y "al mismo tiempo suspende una declaración" de independencia que no se ha sometido a debate ni tampoco a votación. "No se puede suspender una declaración que no se ha hecho", dijo.

El líder del PSC recriminó a la Generalitat que den validez a un referéndum que fue "una votación sin garantías", tal y como reconocieron los propios invitados internacionales de Puigdemont y criticó que intente acabar su mandato imponiendo la voluntad de una minoría a la mayoría. "Una minoría no puede inponerse sobre una mayoría", sentenció en catalan, en inglés, en francés y en castellano.

